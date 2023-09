BESIP: Začátek školního roku je v dopravě rizikový, řidiči i děti by měli předcházet vážným nehodám

reklama

„Před školami bude od příštího týdne velmi rušno. Je proto důležité, aby děti dávaly pozor, přecházely bezpečně a nevbíhaly do vozovky z řady zaparkovaných aut. Na kole i na koloběžce by měly vždy nosit přilbu, která je chrání. Zároveň bych rád apeloval na rodiče a ostatní motoristy, aby věnovali řízení opravdu zvýšenou pozornost. Jedna nebo dvě ušetřené minuty nestojí za to, aby došlo k nějakému neštěstí,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

V září loňského roku bylo evidováno 415 nehod s účastí dětí (0-14 let). Při těchto nehodách byly dvě děti usmrceny, 9 těžce zraněno a 181 zraněno lehce. Nejvíce závažných následků (usmrcení a těžce zranění) se týkalo dětí v roli chodců (68 %), dále pak dětí jako spolujezdců v osobním automobilu (16 %). Ve 14 % případů byly závažné následky v důsledku nehody evidovány u dětí – cyklistů.

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. až 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Neplatí přitom, že by viníkem těchto nehod byly většinou děti, jsou to naopak řidiči osobních aut. Nejvíce ohroženy jsou podle statistiky děti ve věku 9 let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. Děti v tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Desatero BESIP k bezpečné cestě do školy:

Začni společně s rodiči nebo staršími sourozenci: zjisti, kde jsou nebezpečná místa na cestě do školy, a vyber si nejlepší trasu, která tě bezpečně dovede do cíle Silnici přecházej vždy po přechodu pro chodce nebo na bezpečném a přehledném místě; respektuj světelné signály Nevbíhej do silnice z řady zaparkovaných aut, řidič nemá šanci tě vidět a bezpečně zareagovat Mobilní telefony a sluchátka omezují lidské smysly a výrazně snižují vnímání toho, co se kolem tebe v provozu děje. Při cestě do školy je nepoužívej Když přecházíš silnici s více pruhy, ujisti se, že ti zastaví i vozidlo v druhém pruhu. Navaž oční kontakt s řidičem Pozor na tramvaj – má přednost i na přechodu pro chodce Na kole i koloběžce jsi cyklista – jezdi s nasazenou přilbou, která tě chrání před vážným úrazem. Při jízdě v autě se vždy připoutej bezpečnostním pásem, z auta nevystupuj do vozovky, ale směrem k chodníku Buď vidět – používej pestré oblečení a reflexní doplňky Buď ohleduplný a neriskuj! Život máš jen jeden!

Video ministra dopravy Martina Kupky k bezpečné cestě do školy naleznete ZDE.

Psali jsme: BESIP: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 zná své vítěze BESIP: Letní cestování s sebou přináší i větší nehodovost. Jak dlouhé a náročné jízdy zvládnout? BESIP: Bicyklů v silničním provozu přibývá, roste s tím i počet smrtelných nehod cyklistů BESIP: O Velikonocích na silnicích buďte ostražití a vyvarujte se alkoholu před jízdou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE