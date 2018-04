Barrandovské Naše zprávy mají novou moderátorku!

Eva Borská má s moderací již jisté zkušenosti. Šanci je zúročit dostala již před sedmi lety nabídkou televize Barrandov na moderování dnes již neexistujícího pořadu Prominenti. Mnohem více než zprávy ze světa šoubyznysu ji ale později začalo lákat seriózní zpravodajství, a tak nabídku moderovat Naše zprávy přijala s neskrývanou radostí.

„Ve světě médií se pohybuji již pár let a moderování hlavní zpravodajské relace je pro mě splněním mého dlouholetého snu. Velmi si vážím důvěry, kterou mi vedení televize Barrandov dalo. Když mi byla ta novinka oznámena, nespala jsem celou noc. Je to pro mě obrovská výzva a těším se hlavně na reakce diváků. Ráda bych tímto poděkovala všem, se kterými jsem doposud pracovala. Jsme bezva tým a to je v dnešní době vzácné,“ uvedla nová moderátorka.

„Naše zprávy patří dlouhodobě mezi nejsledovanější pořady televize Barrandov. Jsme si jistí, že Eva Borská perfektně zapadne do týmu moderátorů Našich zpráv a ještě více zvýší kvalitu a atraktivitu naší zpravodajské relace,“ okomentoval změnu na postu moderátorky generální ředitel televize Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Psali jsme: Skupina Barrandov: Kauzy Jaromíra Soukupa měly opět výbornou sledovanost Skupina Barrandov: Velkolepá oslava Kateřiny Brožové a Jaromíra Soukupa Skupina Barrandov: Kauzy Jaromíra Soukupa pokořily půlmilionovou hranici Na televizním trhu roste nejvíce Skupina Barrandov

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva