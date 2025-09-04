Rehabilitace a fyzioterapie vracejí pacienty do kondice. ČPZP na obnovu zdraví po úraze nebo nemoci vynaložila loni 1,3 miliardy Kč
04.09.2025 10:55 | Tisková zpráva
Následky úrazu, nemoci či vrozené vady spojené se sníženou pohyblivostí mohou pořádně a nadlouho potrápit. Úlevu od bolesti a postupné zlepšení zdravotního stavu přináší pacientům obory fyzioterapie a rehabilitace. Návrat pacientů do kondice stojí kromě jejich úsilí i nemalé prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zaplatila jen loni 1,3 miliardy korun.
„Nejvíce se rehabilitace a fyzioterapie vykazuje na onemocnění zad, která se loni týkala celkem 120 tisíc našich klientů, s velkým odstupem následovala artróza, poškození ramene, kolen a dalších kloubů, nebo třeba nesprávné držení těla,“ říká mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Náklady pojišťovny na rehabilitaci a fyzioterapii loni stouply asi o 7 procent, i když počty pacientů se nezměnily. Rehabilitaci a fyzioterapii podstupují mnohem více ženy než muži. Největší nárůst má diagnóza Nemoci nervových kořenů a pletení, a to téměř 20 procent. ČPZP na rehabilitaci a fyzioterapii pacientů s touto diagnózou loni zaplatila 46 milionů korun.
Pro vyšetření rehabilitačním lékařem není potřeba žádanka. “K poskytování hrazené rehabilitační péče/fyzioterapie je nutný poukaz na vyšetření či ošetření od ošetřujícího lékaře, nejčastěji je to rehabilitační lékař, neurolog, praktický lékař, chirurg a podobně,“ doplňuje Mazurová.
Fyzioterapie je způsob léčby, který se zaměřuje na obnovu a udržení pohybových funkcí těla. Využívají se při ní různé techniky, jako je manuální terapie, cvičení a použití přístrojů. Cílem je zlepšit kvalitu života pacientů, zmírnit jejich bolest a zlepšit pohyblivost. Fyzioterapeuti v ČR musí mít vysokoškolské vzdělání a pracují v různých prostředích, jako jsou nemocnice, kliniky, rehabilitační centra a soukromé praxe. Fyzioterapie je velmi důležitá pro pacienty po operacích.
Prostřednictvím rehabilitace se k normálnímu životu dokáží vrátit lidé čelící vážným zdravotním problémům. Intenzivní a několikaměsíční rehabilitaci často potřebují například pacienti po cévní mozkové příhodě, aby mohli znovu mluvit, pohybovat se a vykonávat běžné denní aktivity. Praxe ukazuje, že včasná a nepřerušovaná rehabilitace výrazně zvyšuje šance na úplné zotavení.
Krok pro zdraví
Po nemoci nebo úrazu je chůze někdy jediný pohyb, kterého jsme schopni. Zdravá chůze posiluje svaly a kosti a má řadu nesporných benefitů například pro prevenci nemocí, podporu trávení či zvýšení imunity. ČPZP podporuje zdravou chůzi jako nejpřirozenější pohyb a v rámci programu Krok pro zdraví odměňuje všechny, kteří si stáhnou aplikaci Zdraví v mobilu. Účastníci programu si mohou vychodit až 1000 Kč za rok, které mohou využít na proplacení například na sportovní oblečení, sportovní obuv či regeneraci organismu v sauně či na masáži.
Světový den fyzioterapie
Na význam fyzioterapie pro podporu zdraví, prevenci onemocnění a zlepšení mobility a kvality života lidí všech věkových kategorií upozorňuje veřejnost Světový den fyzioterapie, který se každoročně slaví 8. září.
