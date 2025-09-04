Celní správa: Hazard pod kontrolou celníků: 42 zásahů, 89 automatů a půl milionu korun

Celní správa se v uplynulých osmi měsících intenzivně zaměřila na kontroly hazardu na území Moravy a Slezska. Od začátku roku do srpna provedli celníci celkem 42 kontrol, z nichž 25 skončilo pozitivním zjištěním. Kontroly probíhaly jak v legálních provozovnách, tak v nelegálních hernách.
Během zásahů bylo zadrženo celkem 89 herních technických zařízení a celníci zajistili také 521 tisíc korun v hotovosti. Z toho 137 tisíc korun nalezli přímo na místě a dalších 380 tisíc vybrali při následném otevření zadržených automatů.
U legálního hazardu celníci prověřují zejména to, zda provozovatelé dodržují zákonné podmínky, mají platné povolení, řádně evidují odvody z hazardních her, zajišťují vyloučení nezletilých a správně označují herní prostor.
Nelegální hazard poškozuje státní rozpočet a ohrožuje hráče, kteří často končí v dluhových pastech. Cílem těchto kontrol je proto chránit společnost a zajistit, aby hazardní hry probíhaly výhradně v legálních a regulovaných podmínkách. Kontrola hazardu proto patří mezi priority celní správy.
Za provozování nelegálního hazardu přitom hrozí provozovatelům pokuty až do výše několika milionů korun, propadnutí zadržených zařízení a trestněprávní odpovědnost. Celní správa proto apeluje na veřejnost, aby se nelegálním hernám vyhýbala a podezřelou činnost nahlásila.
autor: Tisková zpráva