„Poškozují mě.“ Výrobce dortů Marlenka se dotkl politiky
04.09.2025 12:24 | Monitoring
Podnikatel v gastronomii Gevorg Avetisjan důrazně odmítl spekulace o tom, že je nějak spojen se souzeným aktivistou Oganesjanem. Aktivistu arménského původu naopak viní z poškozování dobrého jména rodinné firmy.
Medové dorty Marlenka, inspirované staroarménskou recepturou, jsou dnes symbolem kvality a tradice. Za úspěchem stojí Gevorg Avetisjan, arménský podnikatel, který před více než dvaceti lety přivezl do Česka nejen svou rodinu, ale i kus arménské kultury.
Gevorg Avetisjan se do České republiky přestěhoval v roce 1995, když musel kvůli válce v Náhorním Karabachu opustit svou rodnou Arménii. „Byly to těžké časy, ale věřil jsem, že tvrdou prací a láskou k tomu, co dělám, můžeme něco vybudovat,“ vzpomíná Avetisjan na své začátky. V roce 2003 založil spolu se svou sestrou Hasmik společnost MARLENKA International s.r.o. ve Frýdku-Místku. Dort, který pojmenoval po své matce a dceři, obě jménem Marlenka, se stal jejich vlajkovou lodí.
V posledních měsících, se s ohledem na sdílený arménský původ vynořily spekulace, že může být Avetisjan nějak spojen s recidivistou Mikem Oganesjanem. Ten se angažuje v napadání politické opozice, kdy si při vyprokovaných incidentech pořizuje záznamy, které pak zpeněžuje skrze platformu HeroHero. „Youtubera, který poškozuje dobré jméno Marlenky neznám a nikdy jsem ho neviděl. Pokud se s ním u nás někdo setkal, tak to bylo v rámci jeho prosby o schůzku,“ ohradil se majitel továrny po zhlédnutí fotografií útoků Oganesjanovy skupiny na kameramana Smetanu. „Doufáme, že vše brzy dobře dopadne a policie v tom bude nápomocna,“ dodal Gevorg Avetisjan pro KTV Live, tedy kanál provozovaný Smetanou.
Incident mezi tzv. Oganesjanovou skupinou a Ivanem Smetanou, provozovatelem KTV Live, se odehrál v noci ze 16. na 17. srpna 2025 ve Frýdku-Místku. Podle dostupných informací Smetana vyběhl před svůj dům v trenýrkách a s plynovou pistolí, kterou dvakrát vystřelil, údajně po dronu, a poté mířil na lidi, kteří byli poblíž. Svědci, kteří se domnívali, že jde o skutečnou zbraň, zavolali policii, která Smetanu zadržela a obvinila z trestného činu vydírání, za což mu hrozí až osm let vězení.
Smetana tvrdí, že byl dlouhodobě terčem šikany ze strany skupiny kolem Oganesjana, která zahrnovala například obtěžování drony, ohňostroje či potřísnění jeho auta kečupem. Podle něj šlo o sebeobranu, přičemž použil legální prostředek (plynovou pistoli) k zadržení pachatelů, kteří ho v minulosti opakovaně napadali. Incident se odehrál v noci, kdy byla tma, a na místě byly další tři osoby, což naznačuje organizovanou akci. Společníci Oganesjana celý incident prezentovali na sociálních sítích jako velké vítězství nad údajnými proruskými silami.
CTK právě teď. Ivan Smetana, oběť gangu provládních extremistu tvrdicich,že pracují pro bulvár ExtraCz,který založil jejich kamarád Pavel Novotný z ODS @PavelNovotnak, s investigativcem Pavlem Cimbálem říkají pravdu o incidentu stříleni na dron,kterou se v médiích nedozvíte.… pic.twitter.com/hG4IRW0GZn