Ukrajina nemůže spoléhat na spojence. Výstupy z „koalice ochotných“

V Paříží se sešly tři desítky lídrů z tzv. koalice ochotných, tedy evropských partnerů Ukrajiny, kteří jednak podporují Ruskem napadenou zemi a jednak se dohadují o bezpečnostních zárukách pro časy, až Rusko přestane Ukrajinu ničit střelami všeho typu a drony. Členové této koalice se navíc snaží přesvědčit Spojené státy, aby se více angažovaly v nastavení bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Agentura Reuters připomněla, že prezident Donald Trump se však k jejich poskytnutí výslovně nezavázal.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu v Paříži po boku Zelenského prohlásil, že lídři koalice schválí plány bezpečnostních záruk vypracovaných jejich armádami.
Podle ukrajinského serveru Suspilne se schůzky osobně zúčastnilo 10 zástupců a 28 se jich připojilo on-line s tím, že summit už oficiálně skončil.
Dva evropští představitelé uvedli, že „technické“ plány byly dokončeny, aniž by podrobněji rozebírali, co to vlastně znamená.
„Jsme připraveni, my Evropané, poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, až bude podepsán mír,“ řekl Macron a dodal, že nyní jde o to, jak upřímně to Rusko myslí.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Koalice ochotných pracuje i s možností nasazení západních vojáků na Ukrajině, proti čemuž Rusko ostře protestuje. Diplomaté tvrdí, že mezi spojenci v této otázce přetrvávají velké rozdíly. Evropští lídři jasně uvedli, že takové síly budou proveditelné pouze s podporou USA – což Trump minulý měsíc v obecné rovině slíbil.
Německý kancléř Merz zdůraznil, že nasazení německých vojsk je prozatím mimo hru. Konstatoval, že nejprve bude třeba dosáhnout příměří a až pak se bude debatovat o možném působení německých vojáků na Ukrajině. Příměří by podle něj bylo předpokladem pro jakoukoli mírovou misi.
Podle serveru Kyiv Post Německo v tuto chvíli plánuje především posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Německo, které je již nyní největším vojenským podporovatelem Ukrajiny v Evropě po Spojených státech, chce každoročně zvýšit ochranu Kyjeva před ruskými raketovými a bezpilotními útoky přibližně o 20 %.
John Foreman, bývalý britský obranný atašé v Kyjevě a Moskvě, uvedl, že je důležité přesně pochopit, co se nabízí – zejména pro Zelenského, který zvažuje svůj postoj před jakýmikoli přímými rozhovory s Ruskem.
„Nicméně si stále více uvědomujeme, že mír bude vyžadovat silnou Ukrajinu a ukrajinskou armádu, že evropská podpora bude muset být dlouhodobá a že Ukrajina se pravděpodobně nemůže spoléhat na to, že jí její spojenci přijdou na pomoc a potrestají Rusko, pokud by znovu zaútočilo,“ řekl.
„Tohle všechno jsou přípravy na mír, který zůstává iluzorní a vzdálený kvůli Trumpově nesourodé diplomacii a nedostatku věcných rozhovorů,“ pokračoval John Foreman.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.