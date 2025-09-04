Zoo Ostrava: Den pro supy

Některé druhy se nacházejí dokonce nad propastí úplného vyhubení. Zoo Ostrava se k Mezinárodnímu dni pro supy opět připojuje a na sobotu 6. září připravila pro malé i velké pestrý supí program. Během něj se lidé dozvědí, které druhy supů se vyskytují v Evropě a které mohli spatřit indiáni, co supy ohrožuje, jak pomáhá supům ostravská zoo, jak pomáhají její návštěvníci a jak může pomoci každý z nás. Těšit se můžete i na mimořádné komentované setkání u supů.
Význam supů v přírodě
Supi jsou víc než jen mrchožrouti, jsou to úklidové týmy přírody, které tiše udržují naše ekosystémy zdravé. Efektivní likvidací uhynulých zvířecích těl supi pomáhají předcházet šíření nemocí a snižují také potřebu nákladných procesů nakládání s odpady, které produkují emise CO2. Stručně řečeno, supi poskytují pozoruhodnou škálu bezplatných ekosystémových služeb, které jsou přínosem pro přírodu i společnost jako celek. Navzdory jejich zásadnímu přínosu se ale populace mnohých druhů supů nebývalým tempem zmenšují, některé se dostaly až na pokraj vyhubení.
Supi v ohrožení
Supi jsou nejohroženější skupinou ptáků, ohroženo je kolem 70 % druhů. Tito majestátní dravci byli v minulosti intenzivně pronásledováni, protože lidé bohužel věřili, že dokáží ulovit např. jehňata nebo dokonce malé děti. V důsledku ilegálního zabíjení nebo kladení otrávených návnad byli na mnohých místech dokonce vyhubeni. Ale i v současnosti čelí různým nástrahám, jako jsou otravy, zásahy elektrickým proudem, kolize a další faktory spojené s lidskou činností. I na to upozorňuje každoročně pořádaný Mezinárodní den pro supy. Nedovolme, aby tito důležití ptáci zmizeli z našeho nebe.
Pomoc supům
V Evropě se vyskytují čtyři druhy supů – sup bělohlavý (Gyps fulvus), sup hnědý (Aegypius monachus), sup mrchožravý (Neophron percnopterus) a orlosup bradatý (Gypaetus barbatus). Jejich populace čítají jen okolo několika set až několik tisíc párů. Díky přísné ochraně a mezinárodním repatriačním projektům se daří supy na původní místa postupně navracet. Velký podíl na tom mají zoologické zahrady, které pro záchranné projekty bezplatně poskytují přirozeně odchované ptáky k vypuštění do volné přírody. Tak je naplňován jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti. Jedná se o konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností.
Supí sezóna v Zoo Ostrava
Zoo Ostrava chová všechny evropské supy a jednoho afrického – supa kapucína, který patří ke kriticky ohroženým druhům. Většina z nich se zde i úspěšně rozmnožuje a díky tomu zoo bezplatně poskytuje mladé supy pro vypuštění do přírody za účelem posílení příp. obnovení divoké evropské populace. Celkem to k září 2025 bylo již 31 jedinců: 22 orlosupů bradatých, čtyři supi hnědí, tři supi mrchožraví a dva supi bělohlaví.
Letošní hnízdní sezóna byla v ostravské zoo velmi úspěšná. Podařilo se odchovat celkem osm mláďat, z nichž polovina již byla vysazena do přírody, další teprve budou v následujícím roce.
- Orlosup bradatý: odchována čtyři mláďata (dvě v Ostravě, dvě u pěstounů v Liberci a v Goldau, jelikož pár odchová pouze jedno mládě v roce, druhé by zahynulo), všechna byla vysazena v přírodě
– dva jedinci v Bulharsku (kde nakonec jeden uhynul, druhý ale prosperuje, viz zde), jeden ve Francii a jeden v Německu.
- Sup hnědý: odchována dvě mláďata (jedno v Ostravě, druhé u pěstounů v Rakousku), zatím zůstávají v zoo a budou vypuštěna pravděpodobně až příští rok. Zde chovatelé vyprovokovali u páru druhou snůšku, protože u supů hnědých je každé odchované mládě velmi cenné. Jedno vejce pak bylo podloženo pěstounům.
- Sup mrchožravý: odchována dvě mláďata (obě v Ostravě) zatím zůstávají v zoo a budou vypuštěna pravděpodobně až příští rok.
- Sup bělohlavý: pár odchovával jedno mládě, které ale muselo být nakonec utraceno po komplikované a neléčitelné zlomenině křídla.
Sobotní oslava supů
Během sobotního programu v ostravské zoo se návštěvníci budou moci seznámit s problematikou celosvětového ohrožení supů, ale také zapojením ostravské zoo do záchranných projektů na pomoc supům. Pro děti budou od 11 do 16 hodin u voliér supů připraveny supí aktivity a kvízy (v případě nepříznivého počasí uvnitř výukového centra zoo). Děti se budou moci na chvíli stát supem.
Ve 13 hodin proběhne mimořádné komentované setkání u supů bělohlavých. Věříme, že bližší představení těchto dravců pomůže změnit pohled lidí na tyto majestátní ptáky a případně zvýšit zájem o problematiku ohrožení, kterému musejí supi čelit.
Na záchraně evropských supů (i dalších ohrožených druhů) se od roku 2016 společně s námi podílejí i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, aktuálně prostřednictvím programu 5 korun ze vstupu. Děkujeme!
autor: Tisková zpráva