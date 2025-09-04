Křik ve studiu: „Hulváte!“ zpražila Schillerová Skopečka. „Bezmozci,“ přidal Ševčík

CNN Prima News uspořádala další ze série předvolebních debat. Ve studiu proti sobě usedli exministryně financí Alena Schillerová (ANO), ekonomický expert ODS Jan Skopeček, jeden z ekonomických expertů na kandidátce SPD Miroslav Ševčík a ekonomická expertka STAN Lucie Sedmihradská.
„Za vlády Petra Fialy se ekonomika určitě nevyvíjí správným směrem. Podívejme se na to, že jsme se jako poslední vrátili na předcovidovou úroveň. Podívejte se na průměrný ekonomický růst, který se pohybuje přes 5 procent. U nás v České republice je to něco přes 3 procenta. Podívejte se na Chorvatsko 21 procent, Polsko 13 procent, … kéž bychom rostli alespoň jako průměr EU. Ale tahle vláda udělala všechno pro to, aby zaškrtila růst,“ rozjela se ve vysílání ostře Schillerová s tím, že jedno procento růstu navíc může znamenat i dvacet miliard a pak je jasné, že schází státu peníze na příjmové straně a rozpočet je v problémech.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jan Skopeček nabídl zcela jiný pohled.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
I Skopeček ale uznal, že je co zlepšovat. Především je podle něj třeba rozvazovat ruce podnikatelům, což je úkol pro vládu na další čtyři roky, jak poznamenal expert ODS.
Miroslav Ševčík nešetřil kritickými slovy.
„Je to tragédie, tahle vláda neumětelů, vždyť je to hrozný,“ hřímal ve studiu Ševčík. A vysloužil si potlesk publika. Hned dodal, že v Česku reálně klesaly mzdy devět čtvrtletí po sobě a pokud by Fialova vláda zůstala u moci, směřovalo by podle Ševčíka Česko přímo „do pekla“.
Své tvrzení podpořil údajem, že za Fialovy vlády vzrostl dluh o 1,2 bilionu. „O 104 tisíc vzrostl dluh na každého, včetně kojenců a důchodců,“ křičel ve studiu Ševčík.
Skopeček se okamžitě bránil, že v Česku mzdy reálně klesaly, skutečně, ale dělo se tak kvůli vysoké míře inflace, na kterou zadělala vláda Andreje Babiše. „Ta vina za pokles reálných mezd je tady ta inflace, kterou způsobila předchozí vláda,“ zdůraznil Skopeček.
„Stále jedete stejnou písničku,“ kroutila hlavou Schillerová.
„Protože je to pořád pravda,“ ozval se okamžitě Skopeček.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Podle Schillerové však Skopeček neříká pravdu.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
CNN Prima News v této souvislosti uveřejnila průzkum, který ukázal, že podle 55 procent dotázaných Česko nekráčí správným směrem. Podle dalších 27 procent odpovídajících přešlapuje Česko na místě a nesměřuje nikam. Jen podle asi 18 procent dotázaných Česko kráčí po správné cestě.
Schillerová přislíbila, že pokud hnutí ANO obdrží dostatek hlasů, jednoznačně se pokusí lidem ukázat, že se dá kráčet lepším směrem. Tady se Ševčík přidal a konstatoval, že v prvé řadě bude třeba používat zdravý selský rozum a hlavně makat. Podle Ševčíka byl zásadní problém právě v cenách energií. „Víte, že tady došlo k ožebračování spotřebitelů. A vy víte, že energie jsou potřeba všude – nejen v průmyslu, obchodu, ale i ve službách a v reálném životě,“ hřímal Ševčík.
Skopeček okamžitě kontroval, že české platy rostou, nezaměstnanost není vysoká a dá se tedy říct, že Česku se daří dobře.
„Jestli se chceme bavit o platech, tak je to jedno z těch výborných čísel, které dnes mám k dispozici, … je tu jedno z nejnižších rizik pádu do chudoby. To jsou prostě data, která ukazují, že Česko je prosperující, krásná a bezpečná země, dnes už i ekonomicky rostoucí a nenechme si vsugerovat, že tu máme spálenou zemi,“ kroutil hlavou Skopeček.
Pokud se opozice dovolává zdravého rozumu, pak opravdu bude třeba ho použít a nevolit koalici ANO, SPD a komunistů. Tak to vidí Jan Skopeček.
„Ano, Česká republika je plná šikovných lidí, ale vaše vláda jim házela klacky pod nohy. I firmám,“ kontrovala Schillerová.
A Skopeček ji ani nenechal domluvit a přešel do protiútoku.
„Za vás se zaklekávalo na firmy, když jste řídila ministerstvo financí, vy o tom radši vůbec nemluvte,“ žádal Skopeček.
Schillerová mu vyčetla, že ji ani nenechal domluvit. „Chováte se jako hulvát!“ nedala se Schillerová.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Vy opravu věříte ruským statistikám? Vy opravdu věříte, že se lidem v Rusku žije lépe než v České republice?“ ptal se okamžitě Skopeček.
A Ševčík se v tu chvíli bránil, že jen cituje mezinárodně dostupná data OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). A pokud se chce Skopeček ohánět růstem mezd, tak podle Ševčíka je jasné, že po devíti čtvrtletích poklesu jedno čtvrtletí platy v Česku rostly.
Tady se Ševčík znovu dočkal potlesku.
„Ti vaši ministři občas vypadají, že nepoužívají mozek. U nás na Moravě se říká, že to jsou polomozci nebo bezmoci,“ nedal se zastavit Ševčík.
Skopeček kroutil hlavou nad tím, jak může Ševčík srovnávat EU a Rusko. Česku se podle Skopečka vede dobře a může se mu vést ještě lépe. A tady se dostalo potlesku Skopečkovi.
Schillerová začala kroutit hlavou.
Rozpočet vlády Petra Fialy na rok 2026 označila za „naprostou katastrofu“ a konstatovala, že se v tomto rozpočtu škrtá i ve zdravotnictví a v dopravě. „To je naprostý chaos,“ zesilovala hlas ve studiu. Podle ní je naprosto nemyslitelné, aby si ministr financí a vůbec celá vláda brali dovolenou v srpnu, kdy je na plné obrátky třeba jednat o rozpočtu.
Lucie Sedmihradská připomínala, že o rozpočtu se bude ještě dál jednat.
Schillerová v tu chvíli rozpočet označila za zcela netransparentní. Sedmihradská se ihned bránila, že tomu tak není.
A znovu se ozval Ševčík, který zdůraznil, že by škrtal především na obraně. „Vyhazujeme peníze za Leopardíky a Bůh ví v jakém stavu nám je dodají. Jsou to tančíky. Kdybychom to kupovali alespoň z naší produkce, ale za tři čtvrtě miliardy tank? K tomu ještě F-35, když ty nákupy ruší Švýcarsko nebo Španělsko? … To jsme padlí na hlavu?“ křičel znovu ve studiu.
A znovu se ozval potlesk.
Prospěla někdy ODS České republice?
A úplně by prý zrušil Green Deal, čímž podle jeho názoru také hodně ušetříme. A stejně tak by zrušil inkluzi. „Inkluze nás stála 70 miliard," hřímal ve studiu.
Skopeček oponoval, že v současné mezinárodní situaci je třeba investovat do obrany, aby to jednak posílilo naši armádu a jednak nám to dalo i politickou sílu k dalším jednáním.
Když znovu dostala prostor Schillerová, zdůrazňovala, že je třeba soustředit se na příjmovou stranu rozpočtu a na omezení šedé ekonomiky.
V podobném duchu se nesla i druhá polovina debaty. Jeden slovní úder střídal druhý. Na jedné straně Skopeček a na straně druhé Ševčík se Schillerovou. Sedmihradská se nadále snažila z celé čtveřice vystupovat co nejklidněji.
autor: Miloš Polák