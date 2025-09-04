Ministr Válek: Stárnutí české populace i zdravotnické obce

04.09.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k transformaci zdravotnictví.

Ministr Válek: Stárnutí české populace i zdravotnické obce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Dnes jsem představil Strategickou analýzu potřeb rezortu zdravotnictví, již druhou verzi velkého koncepčního dokumentu. Popisujeme v něm výzvy, kterým zdravotnictví dlouhodobě čelí, a nabízíme jejich řešení. Jednou z největších výzev je stárnutí české populace a zdravotnické obce. Pro obojí jsem již nastavil řešení:

  • Transformace lůžek tak, aby pokrývaly potřeby populace.
  • Programy podpory vzdělávání – navýšení absolventů lékařských i nelékařských zdravotnických oborů. U lékařů budeme mít letos poprvé o 350 absolventů více. U nelékařských zdravotníků první studenti letos nastupují.

Na rozdíl od předvolebního programu, který je specifickým žánrem a omezen rozsahem, jsem zde nebyl ničím limitován. Celý dokument je tak obsáhlý, podrobný a kvalitní. Najdete ho ZDE.

Takhle vypadá evidence based přístup ke zdravotnictví, který musí zvítězit nad politizací. O tom jsem přesvědčen jako lékař, vědec i ministr zdravotnictví.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Zdroje:

https://nzip.cz/koncepce2025

autor: PV

