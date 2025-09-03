ČSÚ: V červenci byla míra nezaměstnanosti 3,0 %

03.09.2025 22:33 | Tisková zpráva

Míra zaměstnanosti: Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v červenci 75,8 %. Oproti červenci 2024 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,1 %, u žen 71,5 %.

ČSÚ: V červenci byla míra nezaměstnanosti 3,0 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červenci 3,0 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,7 %, u žen 3,3 %.

„V letošním roce zaznamenáváme trend růstu nezaměstnanosti. Je patrný zejména u mužů, u nichž zároveň oslabuje ekonomická aktivita a klesá zaměstnanost. Je to na druhé straně kompenzováno tím, že se více do trhu práce zapojují ženy,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 78,1 %. Oproti červenci 2024 se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (82,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (73,9 %) o 8,6 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v červenci 2025 za Česko na úrovni 2,8 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují trendcyklové a neočištěné časové řady s mírami zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity od roku 1993. K identifikaci modelu byla využita zkrácená časová řada od r. 2015.

