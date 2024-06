Biometan jako náhrada zemního plynu? První projekty procházejí praktickými zkouškami

25.06.2024 11:42 | Komerční článek

Do roku 2030 má v České republice až deset procent spotřeby zemního plynu pokrýt biometan. Palivo pocházející z obnovitelných zdrojů má výborné technické vlastnosti, naráží však na úskalí, jak jej dostat do distribuční soustavy zemního plynu. S řešením přichází LAMA ENERGY GROUP, která se chce zapojit do dodávek tohoto obnovitelného zdroje energie. Na jižní Moravě pilotně vtlačila do sítě biometan vyrobený v bioplynové stanici v Herálci, vzdálené cca 150 km.