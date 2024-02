CE FMCG kupuje společnost FRUTA Podivín, a.s.

CE FMCG a.s. ve čtvrtek 15. 2. podepsala s potravinářskou skupinou Orkla Foods Česko a Slovensko smlouvu o odkupu společnosti FRUTA Podivín, a.s. Transakci nyní musí před jejím dokončením posoudit ÚOHS. Cena transakce je neveřejná.

CE FMCG a.s. je součást průmyslové skupiny CE Industries a.s. vlastněné českým podnikatelem Jaroslavem Strnadem. Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. je součástí globálně působící průmyslové investiční skupiny Orkla sídlící v Norsku.

Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CE Industries a.s., uvádí: „Strategií CE Industries je růst i v segmentu FMCG a specificky v potravinářství, ve kterém vlastní například společnosti Kaumy nebo Kávoviny. Fruta Podivín je výrobce potravin s dlouhou tradicí. Ve Frutě chceme zachovat výrobu současného portfolia kvalitních českých potravin a s ní spojená pracovní místa. Naším záměrem je její dlouhodobý rozvoj.“

„Dokončení prodeje umožňuje společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko soustředit se na rozvoj svých klíčových značek jako Vitana, Májka, Hamé nebo Simply Fresh a dále tak posílit svou pozici na českém trhu. Jsme rádi, že Fruta Podivin získává silného vlastníka, který v Podivíně zachová tradici potravinářské výroby a zaměstnanost,“ uvádí Martin Frýdl, tiskový mluvčí Orkla Foods Česko a Slovensko.

Součástí transakce je i prodej značek Hamánek, Cvrček a Fruta.

Fruta Podivín se prodává jako podnik za plného provozu, smlouvy se zaměstnanci společnosti proto zůstávají nedotčeny.

Kupující a prodávající se dohodli, že do vyjádření ÚOHS a následného vypořádání transakce nebudou poskytovat další informace nad rámec této tiskové zprávy.

O CE Industries

CE Industries je průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin, energetice a v oblasti FMCG – Potraviny a drogerie. V segmentu FMCG vlastní společnosti BEOHEMIJA D.O.O. (srbský výrobce tekutých a práškových detergentů a čistících prostředků pro domácnost), BEOHEMIJA CS s.r.o. (český výrobce čistících prostředků pro domácnost i profesionální využití), Kaumy (český výrobce zdravých potravin) a Kávoviny (český výrobce cereálních nápojů, kakaa a mletých obilovin). CE Industries dosáhlo v roce 2022 tržeb 10 miliard Kč a zaměstnává ve svých podnicích Česku, na Slovensku, v Chorvatsku a Srbsku přes 2500 lidí.

O Orkla Foods Česko a Slovensko

Orkla Foods Česko a Slovensko, která vznikla spojením Vitana, a.s. a Hamé s.r.o. je od roku 2018 součástí mezinárodní skupiny Orkla Foods Europe – předního dodavatele značkového spotřebního zboží ve Skandinávii, v Pobaltí a ve střední Evropě. V současnosti zaujímá pozici druhého největšího výrobce balených potravin v Česku a pátého na Slovensku. Své produkty vyváží do 63 zemí světa. Po ukončení této transakce bude vyrábět své produkty v 8 závodech v České republice. Obrat integrovaného uskupení v roce 2022 přesáhl 8,2 miliardy Kč a své produkty vyváží do 63 zemí celého světa.

