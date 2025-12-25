Ženíšek (TOP 09): „Dejte s tou Ukrajinou pokoj aspoň o Vánocích“. Tak to ne

Úplně nejvíc mě baví komentáře typu „dejte s tou Ukrajinou pokoj, aspoň o Vánocích“. A nejčastěji je to od těch, kteří ani nevědí, co se o Vánocích připomíná, pro které znamenají totéž co v Pelíšcích o patro níž pod Kodetem a kteří do soukromých zpráv o svátcích houfně píší „chcípni, prase“.
Naopak. Jsou to už čtvrté Vánoce, co kousek od nás Putin každý den zabíjí nevinné lidi. S tím se nelze smířit – zejména pak o Vánocích.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
