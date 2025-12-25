Ženíšek (TOP 09): „Dejte s tou Ukrajinou pokoj aspoň o Vánocích“. Tak to ne

26.12.2025 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině.

Ženíšek (TOP 09): „Dejte s tou Ukrajinou pokoj aspoň o Vánocích“. Tak to ne
Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Úplně nejvíc mě baví komentáře typu „dejte s tou Ukrajinou pokoj, aspoň o Vánocích“. A nejčastěji je to od těch, kteří ani nevědí, co se o Vánocích připomíná, pro které znamenají totéž co v Pelíšcích o patro níž pod Kodetem a kteří do soukromých zpráv o svátcích houfně píší „chcípni, prase“.

Naopak. Jsou to už čtvrté Vánoce, co kousek od nás Putin každý den zabíjí nevinné lidi. S tím se nelze smířit – zejména pak o Vánocích.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
