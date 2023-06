ČEZ: Celostátní soutěž pro studenty “Co víš o energetice“ má své vítěze

Finalisté 45. kola celostátní soutěže „Co víš o energetice“ se sjeli do brněnského HaDivadla, aby se zde utkali o výsledné pořadí v závěrečném kole soutěže. Do finále se tentokrát probojovala tříčlenná družstva z Brna, Chomutova, Lipníku nad Bečvou, Prahy a Teplic.

reklama

Po dvouhodinovém klání plném vědomostních kvízů a soutěžních disciplín odborná porota vyhlásila za vítěze letošního ročníku tým SPŠ Františka Křižíka z Prahy. Následovala SPŠ Sokolská z Brna, Gymnázium Chomutov, SEŠ z Lipníka nad Bečvou a Střední škola stavební a strojní z Teplic.

"Besed o energetice se účastníme rádi a pravidelně a nebyli by to naši studenti, kdyby nepřijali výzvu a nezapojili se i do soutěže Co víš o energetice. František, Oliver a Patrik k finále přistoupili zodpovědně a pečlivá příprava se jim vyplatila. Z vítězství máme velkou radost a děkujeme za možnost se akce účastnit, pro všechny to byl velký zážitek,“ prozradila pocity z vítězství Anna Mudruňková, učitelka elektroenergetiky na VOŠ a SPŠE F. Křižíka v Praze.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 13288 lidí

Letošního 45. kola soutěže „Co víš o energetice“, která probíhá za podpory společnosti ČEZ, se zúčastnilo celkem 119 tříčlenných družstev, tedy celkem 357 studentů a studentek ze škol z celé České republiky. První kolo probíhá korespondenční formou. Možnost soutěžit mají všechny školy, které se v daném pololetí účastní besed o energetice v rámci projektu „Energie, budoucnost lidstva“. Studenti obdrží 30 nelehkých soutěžních otázek z oblasti energetiky a fyziky. Do finále pak postupuje 5 týmů s největším počtem správných odpovědí.

V průběhu finálového kola odborná porota ověřovala vědomosti soutěžních týmů z fyziky a dalších oborů souvisejících s energetikou. Soutěžící také dostali možnost vyzkoušet si roli dispečera přenosové soustavy nebo si v podání ÚDiFu – Úžasného divadla fyziky vyzkoušet netradiční fyzikální pokusy. Jako bonus se po skončení klání studenti a pedagogové vydali do Ústavu elektroenergetiky na Vysokém učení technickém v Brně – Králově Poli, kde je provedl Lukáš Radil, který je současně členem poroty této soutěže i jedním z lektorů besed o energetice.

„Skupina ČEZ se vzdělávání studentů základních a středních škol v oblasti energetiky věnuje dlouhodobě. Školám nabízíme celou řadu vzdělávacích aktivit, které děti nejen edukují, ale i baví, a třeba je i namotivují k práci v tomto oboru,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí vzdělávání a infocenter ČEZ.

Projekt Energie – Budoucnost lidstva, jehož součástí je i tato soutěž, spočívá především v osvětových besedách, které se konají ve školách po celé ČR skoro každý den. První se uskutečnila už 1. 3. 2000 na Gymnáziu Pod Svatou horou v Příbrami. Cílem projektu je kromě prohlubování informovanosti mládeže o všech aspektech energetiky také povzbuzení mladých lidí ke studiu technických škol. Během 23leté podpory ČEZ se uskutečnilo už přes 8200 besed s účastí více než 286 000 mladých lidí z celé republiky. Bezplatnou besedu lze objednat ZDE.

Psali jsme: ČEZ: Energetické úspory byly loni v Královéhradeckém kraji rekordní ČEZ: Tuplovaný obnovitelný zdroj - Biomasová elektrárna v Jindřichově Hradci vyrábí elektřinu i ze slunce ČEZ na prázdniny nabízí návštěvníkům speciální prohlídky Jaderné elektrárny Dukovany ČEZ Teplárenská: Topná sezona skončila i na severu Čech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.