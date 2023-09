ČEZ: České jádro dodalo jubilejních 800 terawatthodin bezemisní elektřiny, domácnostem by stačily na půl století

reklama

Českým domácnostem by historická výroba jaderných elektráren vystačila na půl století. Zdravotnictví a školství pak ještě o deset let déle. Česká republika má elektřinu z jádra od května 1985, kdy byl spuštěn první dukovanský blok.

Od července 1987 pak Dukovany vyrábí elektřinu ze všech čtyř bloků. Mladší Temelín se k moravské elektrárně připojil prvním blokem v prosinci 2000, druhý blok zahájil výrobu o dva roky později. Česko se nadále řadí mezi třicítku nejvyspělejších zemí světa, které jsou schopny provozovat jaderné elektrárny.

„Obě elektrárny průběžně modernizujeme. Výrazně jsme zlepšili bezpečnostní parametry a dokázali jsme bezpečně zvýšit jejich výkon o téměř 500 MW. Tedy jako bychom postavili další menší jaderný blok nebo uhelnou elektrárnu. To vše bez emisí a záboru půdy. A samozřejmě počítáme i s dalšími rozvojovými projekty,“ říká Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ.

Obě stávající elektrárny bude ČEZ provozovat celkově minimálně šedesát let. V případě Dukovan to znamená minimálně dvacet let, u jihočeského Temelína dokonce čtyřicet let.

„Obě elektrárny modernizujeme a udržujeme v kondici s ohledem na předpokládaný minimálně šedesátiletý provoz. Jen letos do jejich bezpečnosti a efektivity provozu ročně investujeme téměř šest miliard korun a stále hledáme možnosti, jak zvýšit bezpečnostní parametry i naši efektivitu,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Jaderná elektrárna Dukovany od začátku provozu v roce 1985 vyrobila 501,8 TWh elektřiny. Jaderná elektrárna Temelín zahájila provoz 21. prosince 2000 a od té doby vyrobila 298,2 TWh elektřiny.

Aktuálně je v provozu pět jaderných bloků z šesti jaderných bloků. Pro výměnu paliva a bezpečnostní kontroly je od 18. srpna odstaven druhý temelínský blok.

