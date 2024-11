ČEZ: Druhý blok Temelína přechází na delší palivový cyklus

Právě zavážení paliva do reaktoru druhého temelínského bloku ČEZ v těchto dnech dokončil. Technici do reaktoru umístili 163 palivových souborů. Za rok pak čeká stejná úprava první blok.

Ještě před několika lety trval provoz obou temelínských bloků deset měsíců, po kterých následovala cca dvouměsíční odstávka. Nově přejde druhý blok na delší, cílově osmnáctiměsíční cyklus. „Oficiálně jsme přešli do režimu delšího palivového cyklu. I když ani aktuálních čtrnáct měsíců provozu ještě není cílový stav. Ten bude šestnáct měsíců provozu následovaných přibližně dvouměsíční odstávkou,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Na delší palivovou kampaň přechází elektrárna postupně druhým rokem. Už loni prodloužil provoz o dva měsíce, z deseti na dvanáct. Cílového stavu chtějí energetice na druhém bloku dosáhnout v roce 2026. „Prodlužovaní kampaně předcházelo pečlivé ověření všech bezpečnostních parametrů a zachování všech bezpečnostních rezerv. S maximálním důrazem na bezpečnost pak probíhal i vlastní přechod,“ zdůraznil Jan Kruml.

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 38% Není to v pořádku 56% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2629 lidí

Delší palivová kampaň je podle vedení ČEZ jednou z klíčových součástí programu nazvaného „Bezpečně 32 Tera“. Skrývá se pod ním další zvyšování bezpečnosti, efektivity a vytvoření podmínek pro plánovaný nejméně šedesátiletý provoz všech českých jaderných bloků. „Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už loni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

První temelínský blok by na delší palivových cyklus měl přejít příští rok. Ještě předtím musí energetici získat příslušné povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Osmnáctiměsíční palivové kampaně jsou v současné době standardem u většiny jaderných elektráren.

V harmonogramu odstávky mají energetici téměř 19 tisíc činností včetně 74 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. První blok byl pro kontroly a výměny paliva na dva měsíce odstaven od začátku dubna do začátku června.

Delší palivový cyklus

Temelín delšího palivového cyklu dosáhne díky vyššímu podílu čerstvých palivových souborů. Ten se přibližně ze čtvrtiny zvyšuje na třetinu. Celkový počet palivových souborů zůstává stejný, tedy 163. Stejné bude i obohacení paliva. Palivové soubory budou ale obsahovat více absorbátoru, který tlumí jejich reaktivitu. To v kombinaci s vyšším počtem čerstvých souborů zajistí, že blok může být v provozu déle. Zjednodušeně je to podobné, jako když člověk hodí do kamen sedm uhelných briket místo pěti a trochu přivře vzduch, taky vydrží déle.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 13,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2. Více informací naleznete ZDE.

Psali jsme: ČEZ myslí v předstihu na recyklaci fotovoltaik, nová linka firmy Dekonta zvládne 2 tisíce tun panelů za rok Nadace ČEZ: Děti ze Suché Lozi dostaly k zahájení školního roku Oranžové hřiště Nadace ČEZ: V Janovicích obnovili zeleň v centru obce ČEZ: Dukovany prošly přísnou kontrolou provozu mezinárodních expertů MAAE