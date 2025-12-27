Ani Fico, ani Orbán. Česko prý čeká něco jiného

Rozhovor s expolitikem a bývalým šéfredaktorem časopisu Respekt Vladimírem Mlynářem publikoval slovenský Konzervativní deník. „Volby znovu ukázaly, že Češi jsou mírumilovný národ, který nemá rád extrém,“ řekl redaktorovi Martinu Hanusovi dvojnásobný exministr a někdejší ředitel komunikace Kellnerovy investiční skupiny PPF.
Má za to, že „antisystémový extrém byl vždy slabý“. „I o komunistech se dalo sotva říci, že by byli bývali zcela antisystémoví. Zejména v posledních dvaceti letech se s nimi daly dělat dobré politické obchody, nebyl to žádný hardcore, tím byli sládkovci,“ domnívá se Mlynář.
Andrej Babiš podle něj „vysál“ voliče Tomio Okamurovi i Stačilo!. „A také zabrala i příšerně prvoplánová kampaň Spolu, podle které byli vlastně ‚všichni agenty Ruska‘ a hrozilo nám ‚zavlečení na Východ‘. Tato hesla mobilizovala společnost proti komunistům. Ale vzhledem k tomu, jak volby mohly dopadnout, dopadly vlastně velmi dobře,“ uvedl expolitik.
Ing. Andrej Babiš
Konstatoval, že v Česku bude vládnout Slovák. A patrně v nadsázce slovenským čtenářům pogratuloval. „Ale určitě nás nečeká slovakizace,“ domnívá se Mlynář. Dominantní politickou silou je ANO, což není politická strana tradičního typu, ale prý něco jako politická sekta, respektive podnikatelský projekt, kde vládne disciplína. „Očekávám spíše stabilitu, což je také dobrá zpráva,“ řekl bývalý ministr.
Babiš slavnostně ukončí muniční iniciativu a za rok zjistíme, že běží dál
Všechno bude podle něj záviset na tom, jak se bude Babiš chovat. „Premiérem se stává podruhé a zřejmě i naposledy, což s psychikou člověka něco udělá. Snad pozitivním směrem,“ doufá expolitik.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Andrej Babiš podle Mlynářova soudu nevěří žádné ideologii. „Robert Fico, tak jak ho znám, byl vždy velkým pragmatikem, současně měl nějaký druh ideového zakotvení. U Orbána je ideologie velmi silná. Porovnávání Babiše s Orbánem proto kulhá absolutně, zatímco s Ficem kulhá většinou,“ domnívá se expolitik.
Babiš s Ficem mají společné to, že je druhý politický tábor tlačil do politického kouta, až k soudu, což s člověkem zatřese. „Zdá se mi, že na Ficovi se to osobnostně velmi podepsalo,“ soudí Mlynář.
Zamyslel se také nad možnou obnovou skupiny V4, patrně bez Polska. „Budou více kooperovat, to je jisté. Ale že by Babiš zaváděl v Česku ficovský styl vládnutí a orbánovské způsoby – cítíte ten rozdíl – to opravdu nečekám,“ řekl bývalý ministr.
Neumí si představit, že by Babiš přijel do Moskvy za Putinem, přátelsky ho poplácával a ptal se ho, jak se má. „Andrej Babiš je velmi, opravdu velmi konformní člověk. Byl konformní za komunismu a dnes je konformní v rámci nějakého koridoru s mainstreamem Evropy. Samozřejmě je součástí skupiny Patriot, odmítá Green Deal, to vše platí, ale nebude jezdit do Moskvy,“ soudí Mlynář.
Domnívá se, že Česko přestane být proukrajinské, ale v porovnání s Orbánem nebo i Ficem to nebude zásadní obrat. „Čekám politické symboly, asi znáte českou muniční iniciativu, tu Babiš zřejmě nějak slavnostně ukončí a možná za rok zjistíme, že dodávky munice běží dál,“ řekl někdejší vrcholný politik.
Spolu zanikne, ODS čeká chaos
Vyjádřil se také k budoucnosti ODS. „Jako pravicově a konzervativně smýšlející člověk doufám, že se něco stane, ale bude to složitý proces a dnes se těžko odhaduje, zda povstane nějaká posílená ODS nebo sejde cestou do propasti,“ vyjádřil se Mlynář.
Projekt Spolu podle něj zřejmě skončí. „Současně si dokážu představit, že bude tendence vytvořit jednu entitu. Nebo se TOP 09 rozdělí, část půjde k ODS, jiná část k lidovcům, zkrátka, budou to tekuté písky. Spolu jako trojkoalice podle mě skončí,“ domnívá se exministr.
„Z rozhovorů s některými představiteli ODS vím, že dospěli k přesvědčení, že ODS se svým pravicovým programem klausovského střihu už nemůže oslovit více než deset patnáct procent obyvatelstva. Z toho důvodu vytvořili projekt Spolu a rozkročili se do středu, protože chtěli vládnout. Mimochodem, to je legitimní, cenou za to však bylo, že to vedlo k velkému rozředění ideové základny a fundamentu ODS. Byl to důsledek chuti vládnout. Když však přestanete věřit v program, už je to skluzavka, cesta z kopce. ODS čeká složitý rok či dva, zmatky, nepořádek, chaos, pak uvidíme, jaký směr to nabere,“ soudí představitel již neexistující liberální strany Unie svobody.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.