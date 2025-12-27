„Tohle byl skutečně neonacista.“ I Matyáš Zrno přiznal o bojovníkovi

Podle prohlášení Ruského dobrovolnického sboru (RVC) zemřel Denis Kapustin alias Denis Nikitin nebo také White Rex v noci na sobotu při plnění úkolu v Záporožské oblasti. „Určitě se pomstíme, Denisi. Tvé dědictví žije dál,“ publikoval RVC na X a slíbil, že po vyšetřování zveřejní další podrobnosti o okolnostech jeho smrti.
Tonight, on the Zaporizhzhia front, our commander Denis «White Rex» died heroically while carrying out a combat mission.— Russian Volunteer Corps | RVC | ??? (@rvc_army_eng) December 27, 2025
All details will be announced later as the circumstances of the incident are being established.
We will definitely avenge you, Denis.
Your cause lives on. pic.twitter.com/DavV4hd2bU
Kapustin se přestěhoval do Kyjeva v roce 2017 a založil RVC na počátku ruské invaze. Podle manifestu skupiny má být jejím cílem svrhnout Vladimira Putina, vytvořit etnický ruský stát bez imperiálních ambicí a zaměřit se na blaho etnických Rusů.
RVC je krajně pravicová paramilitární jednotka, která bojuje po boku ukrajinské armády. V březnu 2023 provedla vpád do ruské Brjanské oblasti hraničící s Ukrajinou, což vedlo k označení Kapustina za „teroristu a extremistu“ v Rusku a jeho zařazení na seznam hledaných osob. Od roku 2019 měl desetiletý zákaz vstupu do schengenského prostoru a podle investigativního portálu Bellingcat pokračoval v krajně pravicových aktivitách v Německu, Francii a Bulharsku.
Byl to poněkud kontroverzní člověk
O smrti vůdce RVC informoval na síti X novinář Matyáš Zrno. „Na záporožské frontě padl velitel Ruského dobrovolnického sboru (to jsou ti Rusové, co bojují na ukrajinské straně proti Putinovi) Denis Nikitin alias ‚White Rex‘. Strávili jsme spolu týden na začátku války v Kyjevě. Byl to... jak to říct... poněkud kontroverzní člověk. Bojovník MMA a organizátor ‚white only‘ turnajů MMA v celé Evropě a slušně vydělával z prodeje svých čepic, mikin atd. Myslím, že měl záznam prakticky u každého protiextremistického oddělení v EU. Jo, tohle byl skutečně neonacista a kontakty po celé Evropy, žádný schovávačky…,“ publikoval Zrno.
Na záporožské frontě padl velitel Ruského dobrovolnického sboru (to jsou ti Rusové, co bojují na ???? straně proti Putinovi) Denis Nikitin alias "White Rex".— Matyas Zrno (@MatyasZrno) December 27, 2025
Strávili jsme spolu týden na začátku války v Kyjevě. Byl to... jak to říct... poněkud kontroverzní člověk??>?
Bojovník MMA a… pic.twitter.com/xbTWrbP1e4
Položil si také otázku, proč takový člověk bojuje proti Putinovi. „Protože Putin není etnicky ruský nacionalista. Putin chápe Rusko jako multietnické impérium. Dává si na tom hodně záležet, v propagandistických videích vždy hezky vystupují všechny národnosti a modlí se tam všichni – od Židů přes muslimy po buddhisty. Projevy etnicky ruského nacionalismu potlačuje takovým způsobem, že by mu to záviděl i ten nejvíc woke aktivista (ano, v Rusku jdete sedět třeba za hanobení koránu),“ vysvětlil novinář.
Pro Denise a spol. je Putin někdo, kdo může za miliony přistěhovalců ze střední Asie a za statisíce muslimů v ulicích Moskvy a Petrohradu. „Ukrajinci jsou v tomhle ‚nepřítel mého nepřítele‘. R.I.P.,“ napsal Zrno.
Smrt Nikitina podtrhuje složitost ukrajinského konfliktu, v němž se na straně Kyjeva angažují i kontroverzní postavy s krajně pravicovým pozadím. RVC slíbila pomstu a pokračování v boji, což může vést k dalším eskalacím na frontě.
