„Tohle byl skutečně neonacista.“ I Matyáš Zrno přiznal o bojovníkovi

27.12.2025 19:30 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Denis Kapustin, známý také jako Denis Nikitin nebo pod přezdívkou White Rex, zakladatel a vůdce Ruského dobrovolnického sboru (RVC), byl zabit během bojové mise na jihovýchodní Ukrajině v oblasti Záporoží. Jednačtyřicetiletý moskevský rodák s neonacistickou minulostí bojoval na straně Kyjeva proti ruským silám od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022.

„Tohle byl skutečně neonacista.“ I Matyáš Zrno přiznal o bojovníkovi
Foto: Repro RVC, X
Popisek: Denis Kapustin, známý také pod jménem Denis Nikitin

Podle prohlášení Ruského dobrovolnického sboru (RVC) zemřel Denis Kapustin alias Denis Nikitin nebo také White Rex v noci na sobotu při plnění úkolu v Záporožské oblasti. „Určitě se pomstíme, Denisi. Tvé dědictví žije dál,“ publikoval RVC na X a slíbil, že po vyšetřování zveřejní další podrobnosti o okolnostech jeho smrti.

Kapustin se přestěhoval do Kyjeva v roce 2017 a založil RVC na počátku ruské invaze. Podle manifestu skupiny má být jejím cílem svrhnout Vladimira Putina, vytvořit etnický ruský stát bez imperiálních ambicí a zaměřit se na blaho etnických Rusů.

RVC je krajně pravicová paramilitární jednotka, která bojuje po boku ukrajinské armády. V březnu 2023 provedla vpád do ruské Brjanské oblasti hraničící s Ukrajinou, což vedlo k označení Kapustina za „teroristu a extremistu“ v Rusku a jeho zařazení na seznam hledaných osob. Od roku 2019 měl desetiletý zákaz vstupu do schengenského prostoru a podle investigativního portálu Bellingcat pokračoval v krajně pravicových aktivitách v Německu, Francii a Bulharsku.

Byl to poněkud kontroverzní člověk

O smrti vůdce RVC informoval na síti X novinář Matyáš Zrno. „Na záporožské frontě padl velitel Ruského dobrovolnického sboru (to jsou ti Rusové, co bojují na ukrajinské straně proti Putinovi) Denis Nikitin alias ‚White Rex‘. Strávili jsme spolu týden na začátku války v Kyjevě. Byl to... jak to říct... poněkud kontroverzní člověk. Bojovník MMA a organizátor ‚white only‘ turnajů MMA v celé Evropě a slušně vydělával z prodeje svých čepic, mikin atd. Myslím, že měl záznam prakticky u každého protiextremistického oddělení v EU. Jo, tohle byl skutečně neonacista a kontakty po celé Evropy, žádný schovávačky…,“ publikoval Zrno.

Položil si také otázku, proč takový člověk bojuje proti Putinovi. „Protože Putin není etnicky ruský nacionalista. Putin chápe Rusko jako multietnické impérium. Dává si na tom hodně záležet, v propagandistických videích vždy hezky vystupují všechny národnosti a modlí se tam všichni – od Židů přes muslimy po buddhisty. Projevy etnicky ruského nacionalismu potlačuje takovým způsobem, že by mu to záviděl i ten nejvíc woke aktivista (ano, v Rusku jdete sedět třeba za hanobení koránu),“ vysvětlil novinář.

Pro Denise a spol. je Putin někdo, kdo může za miliony přistěhovalců ze střední Asie a za statisíce muslimů v ulicích Moskvy a Petrohradu. „Ukrajinci jsou v tomhle ‚nepřítel mého nepřítele‘. R.I.P.,“ napsal Zrno.

Smrt Nikitina podtrhuje složitost ukrajinského konfliktu, v němž se na straně Kyjeva angažují i kontroverzní postavy s krajně pravicovým pozadím. RVC slíbila pomstu a pokračování v boji, což může vést k dalším eskalacím na frontě.

Psali jsme:

Varování Andora Šándora: „Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce.“
Ukrajinistka: Na korupci se přišlo, mělo by nás to těšit. Konec podpory odmítá
Zrada. Macron podrazil Merze, píše britský deník
Vánoce. „Myslete na Ukrajinu, přispějte třeba na drony,“ vyzval slavný herec

 

Zdroje:

https://t.co/DavV4hd2bU

https://t.co/xbTWrbP1e4

https://twitter.com/MatyasZrno/status/2004945780193325058?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rvc_army_eng/status/2004838710668657073?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.themoscowtimes.com/2025/12/27/leader-of-russian-volunteer-corps-killed-fighting-for-kyiv-a91564

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

neonacismus , Putin , Rusko , Ukrajina , Nikitin , Zrno , Kapustin , RVC

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se záměrem RVC vytvořit etnický ruský stát bez imperiálních ambicí a zaměřit se na blaho etnických Rusů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Olej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářemOlej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářem Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zeman promluvil… A naštval

17:30 Zeman promluvil… A naštval

Exprezident Miloš Zeman pronesl vánoční poselství. Zkritizoval vládu Petra Fialy (ODS) za amatérismu…