ČEZ: Energetici již podvanácté pomáhali tam, kde to bylo zapotřebí

Pomoc za ta léta víceméně již ostřílených 96 dobrovolníků byla více než různorodá. Od věnování se sociálně znevýhodněným dětem až po různé zahradnické či údržbářské práce, včetně demoličních. Na tradiční jednoduchou otázku „Proč jste tady?“ bylo přitom vždy a všude jako první slyšet ještě jednodušší odpověď: „Abychom pomohli.“

Již popáté se na dobrovolnický den vydala čtyřčlenná parta energetiků z Karlových Varů, která svůj čas pro dobrou věc strávila v tamním areálu SOS dětské vesničky ve Svatošské ulici. Společně odstraňovali náletová křoviska, pařezy a vzrostlé plevelné byliny podél plotu, uklízeli roští a zbytky již poraženého stromu, shrabovali listí a podobně. „Chceme pomoc a děláme to pro děti, aby zase měly hezké venkovní prostředí. My si navíc vyčistíme hlavy od každodenních pracovních starostí a načerpáme tak nové tvůrčí síly,“ shodli se všichni čtyři zaměstnanci ČEZ Distribuce.

Jejich pracovní nadšení na místě ocenil Roman Vobořil, správce areálu SOS dětské vesničky Karlovy Vary: „Ještě ani pořádně nezačali a už je vidět za nimi kus práce. S dobrovolníky z řad energetiků máme jen ty nejlepší zkušenosti. Platí to ovšem i o všech ostatních dobrovolnících z jiných firem, co nám v průběhu roku přicházejí s něčím pomoc. Respektive s tím, co pro ně připravíme, co považujeme v daný okamžik za prioritní. Velice si toho ceníme a děkujeme.“

Stejný názor zastává i Jiří Šindelář, správce Bečovské botanické zahrady, s jejíž obnovou začal v roce 2002. Ještě i dnes po předchozí době šedesátiletého nezájmu, devastace a pustnutí (byť za první republiky byla nazývána druhými Průhonicemi) stále prochází svým znovuzrozením. Jako jediná botanická zahrada v ČR je financovaná ze zdrojů neziskové organizace (ZO ČSOP Berkut), proto zde vítají každou pomocnou ruku.

„Dobrovolníci z ČEZ byli vlastně v roce 2007 prvními, s nimiž jsem to zkusil a od té doby je využívám pro oba nabízené dny firemního dobrovolnictví v Karlovarském kraji. Vždy je za nimi vidět hodně odvedené kvalitní práce. Navíc jim stačí jen vysvětlit, co po nich zrovna chci a oni si pak už bez zbytečných debat dokáží poradit sami. Za ta léta se z nás už stali přátelé. A když se tenkrát jako prubířský kámen velice osvědčili, začali jsme využívat i nabídky dobrovolnictví dalších firem. Prakticky se stejným výsledkem,“ kvitoval Jiří Šindelář.

Podle Václava Brachtla, auditora dodavatelů, z ČEZ, a. s., má pomoc botanické zahradě určitě smysl: „Znám její historii od vzniku v roce 1900 až po neslavný konec po roce 1945, kdy co se dalo zničit, se zničilo, co ukrást se rozkradlo a nakonec vše zpustlo a proměnilo v zelenou džungli všeho možného. Je pěkné sledovat, jak botanická zahrada vstává z popela. Proto sem již pátým rokem jezdím pomáhat.“ Pavel Zábranský ČEZ Distribuce v Plzni k tomu dodává: „Myšlenka obnovit původní ráz botanické zahrady, byť asi už jen v menším měřítku ji vrátit do krajiny, je úžasná. Rádi proto pomůžeme panu Šindelářovi, který zde společně s dalšími nadšenci něco buduje a dobře se o to stará.“ Stejného názoru byla i osmičlenná skupina složená z šesti žen a dvou mužů ze společnosti ČEZ Prodej. Také ona přijela pomáhat Bečovské botanické zahradě, a to z Plzně.

V sousedním Plzeňském kraji se pak dobrovolnického dne zúčastnilo 77 zaměstnanců napříč celou Skupinou ČEZ. Několik jich dokonce přijelo až z Moravy. Nejen proto, aby přiložili ruce k dílu. Chtěli rovněž poznat osobně své kolegy či kolegyně, s nimiž jsou jinak v kontaktu jen přes telefon či e-mailovou poštu. Energetici pomáhali v plzeňském stacionáři Človíček, který provozuje Diakonie ČCE; obecně prospěšným společnostem Pomocné tlapky v Oseku u Rokycan a Brána kláštera Chotěšov či občanskému sdružení Blízký soused z Plzně. Rovněž zavítali na pomoc zájmovým sdružení Tvrz Veselí a Ledovec v Ledcích u Plzně.

„Čas pro dobrou věc“, jak se správně projekt dobrovolnických dnů jmenuje, se napříč všemi lokalitami ČR, v nichž Skupina ČEZ působí, letos koná již po dvanácté. Jeho smyslem je, že každý ze zaměstnanců, který si najde čas pro dobrou věc, může věnovat jeden proplacený pracovní den neziskovým organizacím. V letech 2008 - 2018 se projektu formou skupinové či individuální pomoci účastnilo 5 789 dobrovolníků. Každoročně tak stovky energetiků navštíví kolem osmdesátky organizací zaměřených na oblast sociální pomoci, záchranu kulturních památek nebo na péči o životní prostředí. Dobrovolníci přitom plní zadané úkoly, které mají organizacím alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Prostě pomoc tam, kde je to zrovna v daný moment zapotřebí.

