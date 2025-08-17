Ne, jenom Zelenskyj. Trump mu zatrhl doprovod

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
K jednání na Aljašce však nebyl přizván ani Volodymyr Zelenskyj, ani nikdo z jeho evropských partnerů. Tak se stalo, že se evropští partneři Volodymyra Zelenského chtěli připojit alespoň k jednání Zelenského s Trumpem ve Washingtonu.
Server Politico konstatoval, že evropské lídry k tomu vede i snaha předejít podobné diplomatické katastrofě, jakou zdi Bílého domu viděly před pár měsíci, kdy Volodymyr Zelenskyj seděl proti prezidentovi Trumpovi, jeho viceprezidentu Vanceovi a novináři v jednu chvíli zachytili, jak prudká se mezi nimi rozhořela hádka.
Jenže podle deníku Bild hodil Trump do tohoto plánu vidle a dal jasně najevo, že se chce nejprve setkat jen se Zelenským a teprve později i s evropskými lídry.
„BILD se dozvěděl z vládních zdrojů, že Trump nejprve přijme pouze ukrajinského prezidenta. Teprve poté se k němu připojí doprovázející lídři EU. Následovat bude pracovní večeře a několikahodinová diskuse v širším kruhu,“ napsal server deníku Bild.
