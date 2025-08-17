Ne, jenom Zelenskyj. Trump mu zatrhl doprovod

17.08.2025 21:15 | Monitoring

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chystá na setkání se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem. Lídři EU pro tuto příležitost vymysleli plán. Jenže Trump jim do něj hodil vidle.

Ne, jenom Zelenskyj. Trump mu zatrhl doprovod
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

}Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čeká schůzka s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Evropané už před schůzkou prezidentů Ruska a USA dávali najevo, že chtějí mít vliv na to, co se domluví. Protože jde konec konců o jejich bezpečnost.

K jednání na Aljašce však nebyl přizván ani Volodymyr Zelenskyj, ani nikdo z jeho evropských partnerů. Tak se stalo, že se evropští partneři Volodymyra Zelenského chtěli připojit alespoň k jednání Zelenského s Trumpem ve Washingtonu.

Server Politico konstatoval, že evropské lídry k tomu vede i snaha předejít podobné diplomatické katastrofě, jakou zdi Bílého domu viděly před pár měsíci, kdy Volodymyr Zelenskyj seděl proti prezidentovi Trumpovi, jeho viceprezidentu Vanceovi a novináři v jednu chvíli zachytili, jak prudká se mezi nimi rozhořela hádka.

Jenže podle deníku Bild hodil Trump do tohoto plánu vidle a dal jasně najevo, že se chce nejprve setkat jen se Zelenským a teprve později i s evropskými lídry.

BILD se dozvěděl z vládních zdrojů, že Trump nejprve přijme pouze ukrajinského prezidenta. Teprve poté se k němu připojí doprovázející lídři EU. Následovat bude pracovní večeře a několikahodinová diskuse v širším kruhu,“ napsal server deníku Bild.

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/merz-und-co-kommen-erst-spaeter-dazu-zuerst-will-trump-nur-selenskyj-treffen-68a1d33c5a0bd35eeea996bc

https://www.politico.com/news/2025/08/16/trump-putin-meeting-europe-fallout-00512724

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

