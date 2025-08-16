Povodí Moravy: Likvidace invazních dřevin v okolí nádrží Nové Mlýny

17.08.2025 16:13 | Tisková zpráva

Povodí Moravy začalo s likvidací invazních dřevin pomocí injektáže.

Povodí Moravy: Likvidace invazních dřevin v okolí nádrží Nové Mlýny
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy

Na rozdíl od dříve využívaných technologií je při této metodě nejprve umrtven kořenový systém a likvidovaná invazní dřevina tak není schopna tvořit nové výmladky. Vodohospodáři se prioritně zaměřují na hráze vodního díla Nové Mlýny, které tyto agresivní a rychle se šířící druhy dokáží narušit.

Vůbec poprvé přistoupili vodohospodáři k likvidaci invazních druhů pomocí injektáže. Dříve používané metody jako je zatírání pařezů herbicidem, vykopávání kořenů nebo kroužkování kmenů dnes nejsou u některých druhů invazních dřevin dostatečně účinné a mohou se tak začít nekoordinovaně šířit.

„V krajině je vedle pajasanu žláznatého velmi rozšířený javor jasanolistý. Ten krajinou expanduje až do blízkosti vodních toků a nádrží, kde mu vyhovuje vlhká půda. Rychle tvoří nálety a dostává se tak až na hráze vodních děl, které prorůstá svým kořenovým systémem nebo se dostává do průtočného profilu toků, což způsobuje problémy v případě povodňových průtoků,“ popisuje důvody likvidace generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Invazní druhy jako je zmíněný javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý jsou nejvíce rozšířené v okolí vodních nádrží Nové Mlýny. „Naší prioritou je likvidace těchto dřevin zejména na hrázích vodních děl, které musí splňovat míru požadované bezpečnosti,“ dodává Fína.

Principem metody je navrtání kmene a aplikace herbicidu přímo do vrtu. Ideálním ročním obdobím je okamžik po odkvětu dřevin, kdy dřeviny začnou ukládat živiny do kořenových systémů a společně s nimi jsou transportovány i herbicidní účinné látky. Ty zajistí postupné umrtvení celé dřeviny, a hlavně kořenového systému. Během 2-3 týdnů tak začne strom žloutnout a odumírat bez vytváření nových výmladků.

Metodu vyvinuli odborníci ze Správy Národního parku Podyjí a dnes je již dobře propracovaná díky novým poznatkům i vývoji chemických látek. Užití účinné látky musí být schváleno Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a použití této technologie musí být projednáno s příslušnými odbory životního prostředí.

Článek obsahuje štítky

Povodí Moravy , příroda , životní prostředí , TZ , invazní druhy

autor: Tisková zpráva

