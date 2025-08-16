ČEZ: 1000 kilojoulů energie může obsahovat plechovka energy drinku

Tento druh nápojů, bohatých na cukry a kofein, je rychlým zdrojem energie. Konkrétní energetická hodnota se liší podle značky a složení. V průměru se pohybuje kolem 200 kJ na 100 mililitrů, půllitrová plechovka tedy obsahuje asi 1000 kJ.
Elektroenergetickým ekvivalentem je 0,28 kWh, tj. energie, která by umožnila klasické 60wattové žárovce svítit po dobu 4,5 hodiny. Pátek, 15. 8., byl Mezinárodním dnem energy drinků.
autor: Tisková zpráva