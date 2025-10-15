ČEZ: Energetici zavezli palivo do reaktoru druhého bloku elektrárny Dukovany

16.10.2025 16:26

Energetici po více než měsíci intenzivních servisních prací zavezli palivo zpět do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Práce na odstávce tak běží naplno podle připraveného harmonogramu. Do jejího ukončení energetikům zbývá zvládnout už jen necelou čtvrtinu plánovaných prací.

Foto: ČEZ
Druhý výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany operátoři plánovaně odstavili 29. srpna pro údržbu zařízení a výměnu části paliva. Na jejím začátku čekalo techniky více než 17 tisíc pracovních příkazů a padesátka významných investičních akcí. „Všechny plánované klíčové činnosti na primárním okruhu jsme úspěšně dokončili ve středu večer díky tomu jsme koncem minulého týdne mohli zahájit zpětné zavážení paliva. Součástí nové vsázky je také 90 čerstvých palivových kazet,“ upřesnil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Energetikům se už také podařilo úspěšně ukončit rekonstrukci řídícího a bezpečnostního systému jednoho ze záložních dieselgenerátorů. Šlo o historicky první modernizaci tohoto významného bezpečnostního systému, která výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu bloku. V následujících letech čeká podobná obměna i zbývajících jedenáct záložních jednotek.

„Naše jaderné zdroje budeme provozovat nejméně 60 a předpokládám i více let. S tím samozřejmě souvisí i rozsáhlé modernizační programy. Odstávky bloků tak už nejsou zdaleka jen o výměně paliva, ale především o rozsáhlých investicích a kontrolách,“ říká člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Do každého dukovanského reaktoru se vejde 349 kazet. Manipulace s palivem probíhá pod vodou, která dokonale odstíní veškeré radioaktivní záření, pomocí tzv. zavážecího stroje. Zhruba čtvrtinu paliva z původní vsázky zavezou technici zpět do reaktoru. Zbylou část pak nahradí čerstvými kazetami.

Ukončení odstávky energetici očekávají na začátku listopadu. Záležet však bude na průběhu zbývajících plánovaných prací a výsledcích kontrol a testů prováděných standardně před uvedením bloku do provozu.

