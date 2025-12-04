Ivan Bartoš zpětně odhalil, jak miliardáři řídili Fialu

04.12.2025 9:34

Někdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš a bývalý ministr pro místní rozvoj ve vládě Petra Fialy se podcastu Kecy a politika v rozhovoru s Petrosem Michopulosem pořádně obul do ODS. Konstatoval, že ODS pracuje spíš pro některé spřízněné skupiny, než pro běžné občany. A naznačil, jak to na vládních jednáních končícího kabinetu Petra Fialy vypadalo v praxi. Popsal také, jak přesně v Česku funguje korupční systém.

Ivan Bartoš zpětně odhalil, jak miliardáři řídili Fialu
Foto: Screen You Tube
Popisek: Ivan Bartoš v podcastu Kecy a politika

Bartoš v rozhovoru s podnikatelem a někdejším politickým marketérem Petrosem Michopulosem konstatoval, že koalici SPOLU se dobře povedla jedna věc. Před volbami 2021 tahle koalice ODS, lidovců a TOP 09 dokázala řadu voličů přesvědčit, že se ODS změnila. Jenže následná vládní realita byla podle Bartoše zcela jiná.

„Spousta těch rozhodnutí byla tak očividně pro určité skupiny lidí, spíše spřízněných s ODS, než pro ty běžný lidi, že to nešlo vysvětlit,“ konstatoval bývalý předseda Pirátů a bývalý ministr pro místní rozvoj v pětikoalici ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů.

Klasickým příkladem prý byla Windfall Tax, čili daň z nečekaných příjmů, která souvisela s energetickou krizí i s válkou na Ukrajině.

„S tím přišel (Jakub) Michálek. My jsme s tím šli za Fialou a on si to jako vzal. … Teď se to jako začalo řešit. Šlo to docela složitě, ale něco vyjednali. A tu se ozvalo J&T a tyhle a tyhle, pak přišlo jednání K5, pěti zástupců koaličních stran, kde se odkleplo, že druhý den se to hlasuje, jak jsme byli domluvený, jenže (druhý den) ráno přišel ministr financí za ODS (Zbyněk Stanjura) na vládu, to bylo před vládou, řekl, že všechno bude jinak. A tam to všichni jako zkousli. On nám řekl, já bych řekl bullshity,“ nebral si v podcastu servítky Bartoš.

„To byly takový kalkulace jako: U těch malých bank by to vedlo tady k tomu a taky k tomu. No a tady by to bylo retroaktivní. No a pak se to nevyvařilo z toho roku, kdy to vydělaly. Banky z toho utekly. I ty J&T, kde oni mají kamarády,“ pokračoval ve slovní kanonádě Bartoš.

J&T Finance Group je slovenská finanční skupina, která vznikla v roce 1994. Založili ji Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč. Od roku 2014 sídlí mateřská společnost v Praze, v tomto roce se také ze skupiny vyčlenila J&T Private Equity Group.

Piráti se prý vůči ODS v koalici vymezovali, někdy to fungovalo, někdy ne. Piráti prý měli třeba za to, že kampaň Deštník proti drahotě nebyla dobrá, ale ODS si prosazovala svou. „Zejména ministři ODS si jeli za sebe,“ kroutil hlavou Bartoš.

Hodnocení kampaně Deštník proti drahotě vyložil v jedné větě. „To byla taková chujovina.“

Před volbami byly největšími tématy ceny energií a ceny bydlení, čemuž podle Bartoše vláda nevěnovala dost pozornosti. „Vy přece nemůžete říkat: Máme se skvěle a vy jenom remcáte,“ kroutil hlavou Bartoš.

Bývalý předseda Pirátů konstatoval, že měli být daleko ostřejší a neměli se chovat jako týmoví hráči.  

Pár slov věnoval i konsolidačnímu balíčku Zbyňka Stanjury.

„Samozřejmě že ten první návrh byl naprostej hell,“ použil Bartoš anglický výraz pro peklo. „Tam bylo školný, tam byla raketa věcí, ale samozřejmě on počítal s tím, že se to postupně oseká. A ta hlavní mantra byla ‚nebudeme zvyšovat daně‘. Ale každý, kdo ví něco o daních, tak ví, že když zvýšíte odvody na nemocenskou, tak to samozřejmě nejvíc odnesou ti nízkopříjmoví a nedá se z toho, nechci říct úplně vykroutit, ale ty daně si nějak snížíte. Nemocenskou si snížit nejde,“ vysvětloval.

Piráty Bartoš tvrdě hájil a konstatoval, že na ně nikdo nic během jejich působení ve vládě nevyhrabal. Snad kromě náměstka na vnitru, který ale zmizel ze scény. „Já třeba nekradu a nevím o nikom z Pirátů, kdo by si jako přilepšoval,“ zdůraznil Bartoš.

Zato v ostatních stranách to podle něj funguje jinak, jak ukazuje kauza Dozimetr, kterou Bartoš explicitně zmínil. Na této kauze je podle expředsedy Pirátů dobře vidět, jak funguje v Česku korupční systém.

„Firmy platí v cash výpalný, aby měly zakázky. Lidi jsou nastrčený ve výběrových komisích, aby přihráli body této firmě. Ten politik to pak dostane nějak ‚pay backem‘,“ dal příklad Bartoš v narážce na nějaké pozdější provize. „Nebo si vykáže majetek vyšší, než má, ale pak tvrdí, že ho měl celou dobu, protože už ho uvedl v majetkovém přiznání. Na nikoho nenarážím. Ani na Motoristy s auty za 70 milionů, jejichž cena taková není. A podobně. A ty firmy jednou přesně takhle a ty lidi o tom rozhodujou. … A teď se to přesně děje v Dozimetru,“ rozjel se Bartoš.

Nešetřil však ani šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

„Programové prohlášení nové vlády je objednávkové menu, jak si Andrej Babiš může pomoct prakticky ve všech segmentech. Ceny energií – Deza a Lovochemie – bum, jo. Přednostní výkup hospodářů na daných pozemcích, které má Andrej Babiš jenom v pronájmu a v případě, že se budou odprodávat, tak má přednostní právo. A to mu odmávly motorky i SPD, který bojujou proti korupci,“ nešetřil Bartoš kritikou.

autor: Miloš Polák

