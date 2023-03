ČEZ: Energetickou maturitu ovládli středoškoláci z Ústí nad Labem

reklama

Její účastníci se během tří dnů seznámili se vším, co souvisí nejen s klasickou výrobou energie, ale v rámci Čisté Energie Zítřka i s obnovitelnými výrobními zdroji. Kromě řady odborných přednášek absolvovali studenti několik exkurzí do provozu a pochopitelně i závěrečný „maturitní“ test. Nejlépe přitom zúročila nově nabité vědomosti trojice mladíků ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16872 lidí

Všeobecné informace o elektrárně a seznámení se s jejím provozem jsou vždy hlavní náplní Energetické maturity. Znamená to, že i její letošní účastníci absolvovali v Informačním centru Elektrárny Ledvice různé přednášky, během nichž je lektoři z řad zkušených provozních zaměstnanců a vedení elektrárny zasvětili do tajů výrobních i nevýrobních provozů. Všichni rovněž zavítali na prohlídku výrobního bloku s ekologickým fluidním spalováním a výrobního bloku 6 (tzv. Nový zdroj), který je označován jako vysoce ekologický a jeden z nejmodernějších v Evropě. „Energetická maturita se sice hlavně týká ze studijních důvodů klasiky, ovšem i v Elektrárně Ledvice již vyrábějí ekologicky čistou energii. Mají zde na odtoku z retenčních nádrží technologie likvidace odpadních vod čtyři odvalovací turbíny s bateriovým úložištěm, další zajímavostí je pokusný solární park s různými druhy fotovoltaických panelů. Účastníci maturity se tak v praxi seznámili i s obnovitelnými zdroji energie a co bude dál, až nastane definitivní konec uhlí,“ doplňuje Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ.

„Za mne i ostatní kolegy z pedagogického doprovodu patří jednoznačně palec nahoru. Důležité je, že se žákům věnují odborníci z bohatými provozními zkušenostmi, kteří je provedou místy, s nimž je předtím prostřednictvím prezentací seznámili. Energetická maturita tudíž slučuje hned na místě teorii s praxí. Neméně důležité také je, že se dozví, co bude dál po uhlí. Další veliké plus patří možnosti vše si nafotit, takže mají vlastí ilustrační materiál pro další studium a my pro výuku. Pro ČEZ je pak důležité, že tímto způsobem může získat progresivní odborníky na středoškolské pozice, pokud se maturanti rozhodnou, věnovat se dál energetice v rámci této společnosti,“ poznamenal učitel Ivo Petříček ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy Liberec. Byla to jeho již patnáctá pedagogická účast na maturitě, a to včetně těch distribučních v Hradci Králové.

Jeho slova byla defakto přímou nahrávkou na ředitele Elektrárny Ledvice Miroslava Svobodu: „Energetická maturita hraje v případě účastníků velikou roli. Jednak získávají cenné body do Motivačního programu Prokopa Diviše v režii ČEZ Distribuce a hlavně může ovlivnit jejich rozhodování, co dál po opravdové maturitě. Třeba je nasměruje k dalšímu studiu na vysoké školy technického zaměření, nebo rovnou zakotví na nějaké středoškolské pozici v energetice, byť ne třeba přímo ve Skupině ČEZ. A co si budeme povídat, energetika jako taková dnes mladou krev nutně potřebuje.“ Ředitel Svoboda byl proto rád, že se Energetická maturita v „jeho“ elektrárně konala již podruhé. „Opět se všem věnovali naši provozní zaměstnanci, vesměs přímo vedoucí odborů či oddělení.“

Energetické maturity v Elektrárně Ledvice se zúčastnilo celkem čtyřiadvacet žáků, a to z ESOZ Chomutov, SPŠ Ústí nad Labem, SPŠ Ostrov, SŠ stavební a strojní Teplice, SPŠ Liberec a SŠT Most. „Z těchto partnerských škol dorazí vždy ti, co mají vážný zájem o fyziku a další přírodovědné předměty. Mnozí také chtějí po opravdové maturitě dál studovat na některé z vysokých škol technického zaměření. Zájem o prožití tří dnů v elektrárně, ať již v minulosti v Tušimicích nebo Prunéřově a nyní v té ledvické je přitom takový, že mnohdy musí pedagogové i mezi těmi nejlepšími žáky opravdu vybírat ještě ty lepší z nejlepších,“ doplňuje Martin Klacián s tím, že ve finále letošní Energetickou maturitu, byť s mírnými bodovými a časovými rozdíly složili všichni úspěšně.

A kdo se stal po absolvování závěrečného testu Králem energetické maturity 2023? Absolutní vítězství patřilo Karlu Matouškovi ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Na druhém místě skončil Matěj Masopust a třetím byl František Škop, oba z téže školy. Dalšími dvěma oceněnými byli na čtvrté pozici Miroslav Klenc ze Střední školy stavební a strojní Teplice a na páté Jiří Buršík ze SPŠ Liberec.

Psali jsme: ČEZ: Výrobu velikonočních dekorací a loutkové divadlo v JE Dukovany ČEZ: Světový pohár elektromobilů odstartoval od Jaderné elektrárny Temelín Elektromobily loni načerpaly u ČEZ o 25 % energie více i díky e-řidičům z Karlovarského a Plzeňského kraje ČEZ: Informační centrum klasické energetiky láká na aprílové Velikonoce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.