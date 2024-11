ČEZ: Infocentrum Elektrárny Ledvice slaví 15. narozeniny, buďte u toho

06.11.2024 17:39 | Tisková zpráva

Patnáct let existence si připomene v sobotu 9. listopadu od 9 do 15 hodin Informační centrum Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Dosud si do něj našlo cestu bezmála 70 000 návštěvníků, a to doslova z celého světa. V současné době už jejich letošní počet trhnul loňskou rekordní návštěvnost (9 862), neboť na konci října se blížil k desetitisícové hranici. Narozeninový den infocentra je určen pro malé i velké a proběhne v režii Úžasného divadla fyziky, které od 10, 11, 12 a 13 hodin předvede vždy půlhodinovou kouzelnou fyzikální show.