ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany omládla, průměrný věk zaměstnanců klesl na 43 let

01.02.2025 19:21 | Tisková zpráva

V uplynulém roce do Jaderné elektrárny Dukovany nastoupilo 247 nových zaměstnanců, což je více než dvojnásobek dlouhodobého průměru. Na nejrůznější pozice nastoupili nejčastěji mladí lidé do 30 let s technickým vzděláním. Z celkového nástupu 1393 nových pracovníků, kteří v loni oblékli pomyslný oranžový dres ČEZ, zamířil každý čtvrtý právě do oblasti jádra, ať už do stávajících jaderných elektráren, nebo do týmů připravujících nové velké i modulární jaderné zdroje.