Urbanová (STAN): Prosadili jsme dětský certifikát... Ať víte, jak volit

20.08.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dětskému certifikátu.

Urbanová (STAN): Prosadili jsme dětský certifikát... Ať víte, jak volit
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

PROSADILI JSME 2/8

Dětský certifikát, opatření, které zajistí, že s vašimi dětmi nebude pracovat člověk s trestní minulostí týkající se vraždy, týrání, znásilnění a dalších úmyslných násilných trestných činů s vážnými následky na druhé osobě. Doživotně.

K dětskému certifikátu bylo řečeno, napsáno, natočeno mnoho. Je to obrovský úspěch nás všech, kteří jsme na tom dělali (ze všech stran zastoupených ve sněmovně). Bohužel mi články v médiích nebo rozsudky, které čtu, dávají za pravdu každý den. A to, že jsem za to, že jsem prosazovala přísnou variantu aby nevlastní otec třeba z případu Kristýna nemohl učit děti nikdy (druhý návrh říkal, že do 5 let by mohl), dostala nálepku "aktivistická princezna" mně nevadí, ale připomínat to budu. Ať víte, jak volit.

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
autor: PV

