Urbanová (STAN): Prosadili jsme dětský certifikát... Ať víte, jak volit

PROSADILI JSME 2/8
Dětský certifikát, opatření, které zajistí, že s vašimi dětmi nebude pracovat člověk s trestní minulostí týkající se vraždy, týrání, znásilnění a dalších úmyslných násilných trestných činů s vážnými následky na druhé osobě. Doživotně.
K dětskému certifikátu bylo řečeno, napsáno, natočeno mnoho. Je to obrovský úspěch nás všech, kteří jsme na tom dělali (ze všech stran zastoupených ve sněmovně). Bohužel mi články v médiích nebo rozsudky, které čtu, dávají za pravdu každý den. A to, že jsem za to, že jsem prosazovala přísnou variantu aby nevlastní otec třeba z případu Kristýna nemohl učit děti nikdy (druhý návrh říkal, že do 5 let by mohl), dostala nálepku "aktivistická princezna" mně nevadí, ale připomínat to budu. Ať víte, jak volit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV