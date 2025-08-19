TOP 09: Naše muniční iniciativa funguje. Stojíme na správné straně. A co Babiš?

20.08.2025 6:04

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k muniční iniciativě.

TOP 09: Naše muniční iniciativa funguje. Stojíme na správné straně. A co Babiš?
Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

Podle prezidenta Zelenského funguje naše muniční iniciativa „excelentně“ a Ukrajině pomáhá ubránit se ruské agresi! SPOLU stojíme na správné straně!

Otázkou tedy je, proč Andrej Babiš zpívá podle Putinových not a muniční iniciativu by nejraději rušil. Proč?

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Demokracie

Nebylo by popření principů demokracie spíš to, kdyby se kdokoliv třeba i kapela nemohla většinově rozhodnout, kdo v ní být může a kdo ne? Tímto se jí nezastávám, jen nesouhlasím s tím co tvrdíte, že tím nabourávají demokracii nebo snad porušují LZPS.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

