TOP 09: Naše muniční iniciativa funguje. Stojíme na správné straně. A co Babiš?

Podle prezidenta Zelenského funguje naše muniční iniciativa „excelentně“ a Ukrajině pomáhá ubránit se ruské agresi! SPOLU stojíme na správné straně!
Otázkou tedy je, proč Andrej Babiš zpívá podle Putinových not a muniční iniciativu by nejraději rušil. Proč?
válka na Ukrajině
