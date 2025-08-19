„Chtějí, ať se bojíme.” Liana Janáčková, postrach nepřizpůsobivých, se vrací

Proč jste se rozhodla kandidovat za Motoristy?
Aktivně jsem se pohybovala v politice (komunální, krajské i celostátní v Senátu) celkem 32 let, z toho 28 let jsem byla starostkou v ostravském městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Mé politické začátky jsou spojeny s ODS, s tou klausovskou pravicovou ODS, která se v současnosti pod vedením Fialy hrozivě přesunula k levici.
Motoristé jsou tak jediná autentická pravicová strana, která hájí práva občana před všemocným omezujícím státem. Proto Motoristé a s tím spojená moje kandidatura do Poslanecké sněmovny na třetím místě v Moravskoslezském kraji.
Určitě jste zaznamenala, že řada lidí tuto stranu řadí mezi dezoláty, extremisty, populisty a přiřazují jí další všemožné nálepky. Jak se s vaší aktuální zkušeností insidera díváte na tyto názory?
Jsem přesvědčená, že ostrakizace strany a ataky na jednotlivé lídry v krajích jsou výsledkem velkého strachu pětikoalice z možnosti ukončení jejich vlády.
Proto nálepky a lži, proto údajná hrozba ruského vměšování se do našich voleb, proto korespondenční volba, proto v záloze Ústavní soud i vyhrůžky prezidenta, že nejmenuje do vlády ty, kteří nesmýšlejí stejně jako hlavní proud. Máme se bát.
Cílem je rozdělit společnost a pak ji ovládnout, ale jsem přesvědčena, že se jim to už nepodaří.
Proč si myslíte, že tu někdo chce rozdělovat společnost?
Je spousta lidí, i bývalých voličů SPOLU, kteří už jim nevěří. Já chci pomoct probudit další lidi. A když člověk něco dělá, může udělat i chyby. Myslím tím klukovinu Filipa Turka s jeho rychlou jízdou na dálnici. Už se za to ale tisíckrát omluvil.
Oproti mega kauzám – dozimetr, bitcoiny, kampelička, Motol, předražené zakázky na Ministerstvu obrany a další – je Filipova rychlá jízda opravdu bezvýznamnou epizodou. Jen pro mainstream to byla super pecka, ze které žijí dodnes.
To samé s panem Klempířem. Neznala jsem ho a ani skupinu J.A.R. V životě jsem se potkávala asi s jiným druhem hudby, a nedokážu tudíž zodpovědně posoudit, zda je to muzika dobrá, či ne. Ale to není podstatné. Neuvěřitelné je, že poté, kdy pan Klempíř zveřejnil svůj záměr kandidovat jako lídr v Plzeňském kraji právě za Motoristy, byl vyhozen z kapely, strhla se kolem něj mediální bouře a vyhrabávaly se hříchy z jeho minulosti.
Tak s takovými mediálními bouřemi vy už máte vlastní zkušenosti, že...
Máte pravdu, i mě kdysi „milovala média“. Za své názory směrem k nepracujícím, nepřizpůsobivým a systém mnohdy zneužívajícím spoluobčanům, jsem si tehdy zasloužila označení rasistky. Třeba i proto, že jsem v rámci senátní kampaně používala jako dárek pro voliče papírové sirky. Absurdní! Sirky nebo zapalovače se v kampani běžně používají. Ale to jsou ty dvojí metry. To jsou ty nálepky.
Je podle vás letošní kampaň, co se týče nálepek, v něčem jiná, nebo horší?
No kdyby se to s těmi sirkami stalo dnes, tak věřím, že za to může Babiš, Putin a obskurní organizace jako Štít demokracie bude mít plná ústa ruských švábů a agentů. Ale já kašlu na jejich nálepkování.
Fiala říká, jde v těchto volbách o všechno, a ona je to vlastně pravda. Opravdu jde o Česko, o náš lid, o jeho prosperitu, o svobodu slova, o demokracii a naše další geopolitické směřování. Ekonomický propad se buď zastaví a směr se pomalu otočí k lepšímu, nebo narazíme do zdi.
Jak podle vás mohou k tomuto „otočení“ přispět svým volantem Motoristé?
Když se podívám na program Motoristů, jsou tam body, se kterými se plně ztotožňuji. Ať už je to zrušení Green Dealu, migračního paktu, nezavedení eura, zrušení práva veta, zrušení inkluze ve školství, osvobození léků na předpis od daně, ale hlavně ozdravení financí a zbavení se stále rostoucího dluhu.
A konečně – líbí se mi, že v Motoristech se respektují nejen mladí, ale i my starší a zkušenější.
