ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany slaví 40 let trvalého provozu

05.11.2025 17:44 | Tisková zpráva

Před 40 lety, 3. listopadu 1985, zahájil „ostrý“ provoz první reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany, první jaderné elektrárny na území ČR.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Od té doby se Dukovany staly nepostradatelnou součástí české energetické soustavy. Za čtyři desetiletí provozu vyrobily Dukovany více než 532 terawathodin čisté elektřiny, což odpovídá téměř desetileté spotřebě celé České republiky. Výkon elektrárny se navíc od doby spuštění výrazně zvýšil.

„Dukovany jsou příkladem naší strategie, směřující ke snižování emisí a zajišťování energetické bezpečnosti. Díky investicím a modernizaci zařízení jsme dokázali v uplynulých letech bezpečně zvýšit výkonu bloků z původních 440 MW na současných 512 MW. Bez záboru půdy, zvýšení emisí. A podobně postupujeme i v Temelíně, “ říká předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Dukovany dnes provozují čtyři modernizované bloky typu VVER-440, které splňují nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní standardy. Mezi klíčové modernizační projekty patřila třeba výměna systému řízení, nebo turbín a kondenzátorů. V posledních letech přešly všechny zdejší bloky na delší šestnáctiměsíční palivovou kampaň.

I přes časový odstup dosud pracuje v Dukovanech 150 zaměstnanců, kteří zde působí od samotného ostrého startu elektrárny. Zároveň už zde ale proběhla takzvaná generační obměna, díky které kles průměrný věk zaměstnanců na 43 let.

„Naší prioritou zůstává dlouhodobý bezpečný a spolehlivý provoz po dobu nejméně šedesáti let, ale aktuálně se už díváme i za tuto hranici. Tomu přizpůsobujeme právě naše modernizační programy. Zároveň ale díky nim počítáme i s celkovým zvýšením výroby obou našich jaderných zdrojů,“ doplňuje ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 12 057 997 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

autor: Tisková zpráva

