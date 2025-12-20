MHMP: Na Mariánském náměstí se opět rozhořelo Betlémské světlo

Pražané i návštěvníci metropole tedy opět mají příležitost přijít si před budovu Nové radnice na Mariánské náměstí v Praze 1 pro plamínek Betlémského světla. K dispozici zde bude až do pondělí 22. prosince 2025 denně od 8.00 do 17.00 hodin. Betlémské světlo jako již tradičně přivezli před Novou radnici skautky a skauti a předali jej do rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody a také náměstka primátora hl. m. Prahy Michala Hrozy. Lidé si mohou přijít zapálit svíčku či lucerničku před Novou radnici od 8:00 do 17:00 až do pondělí 22. prosince.
„Betlémské světlo je každoročně tichým, ale silným symbolem naděje, solidarity a lidské blízkosti. Jsem rád, že i letos může Praha nabídnout místo, kde si lidé mohou v předvánočním shonu na chvíli připomenout hodnoty pokoje, pomoci a vzájemného respektu, které jsou pro naše město i společnost zásadní,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Betlémské světlo symbolizuje naději. A právě v čase, kdy v Evropě zuří největší válečný konflikt od druhé světové války, je důležité si tu naději uchovat,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Betlémské světlo symbolizuje vánoční poselství narození Ježíše Krista, pokoje, míru, přátelství, dobré vůle a pomoci, rozvážejí skauti a skautky po celé republice. Mezi místa, kam plamínek z Betléma přivážejí, každoročně patří právě i Nová radnice na Mariánském náměstí. Tradice Betlémského světla vznikla v roce 1989 v Rakousku jako symbol pomoci znevýhodněným dětem, od roku 2007 je Betlémské světlo předáváno i před sídlem Magistrátu hl. m. Prahy.
