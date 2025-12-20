DPP a odborové organizace se dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě

20.12.2025 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vedení DPP a všechny odborové organizace, působící v DPP, podepsaly dodatek ke stávající kolektivní smlouvě, jejíž platnost končí 31. prosince 2026.

DPP a odborové organizace se dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Podepsaný dodatek pro příští rok navyšuje mzdové tarify řidičů, strojvedoucích a zaměstnanců v dalších dělnických profesích a středy mzdových tarifů ostatních zaměstnanců DPP o sedm procent. Vyjednaný a podepsaný dodatek ke kolektivní smlouvě je účinný od 1. ledna do 31. prosince 2026. Příští rok čeká DPP jednání o nové kolektivní smlouvě.

Nalezená shoda při kolektivním vyjednávání na dodatku ke stávající kolektivní smlouvě pomůže udržet konkurenceschopnost DPP na trhu práce ve srovnání s okolím a zvýšit atraktivitu podniku nejen při náboru nových zaměstnanců napříč profesemi, ale přispěje k udržení si kvalitních zaměstnanců, kteří v nepřetržitém provozu zajišťují spolehlivé a bezpečné fungování pražské MHD.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

