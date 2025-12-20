Gregorová (Piráti): Ochrana dětí nemůže sloužit k legalizaci masového dohledu

Výjimka, která měla skončit 3. dubna 2026, umožňuje online platformám dobrovolně skenovat soukromou komunikaci uživatelů kvůli odhalování obsahu sexuálního zneužívání dětí. Návrh Evropské komise by současný režim prodloužil o dva roky. Podle Gregorové se ale systémy neosvědčily, protože často chybují a prodloužení výjimky by vedlo jen k dalšímu šmírování občanů.
“Prodloužení o dva roky - takto dočasnost opravdu nevypadá. Komise má jen strach, že Chat Control letos neprojde a tak si vytváří alespoň další dva roky polštář na to ho zavést. Výjimka měla být pouze dočasná a měla sloužit k ověření, zda podobná opatření pomáhají chránit děti. To se ale podle dostupných dat ani po několika letech nepotvrdilo. Například Microsoft v roce 2023 naskenoval 11,7 miliardy obrázků a videí, z nichž jen 32 tisíc bylo označeno jako problematických, tedy zlomek promile,” vysvětluje Gregorová.
Zvláště neúčinné a chybové jsou pak systémy umělé inteligence na rozpoznávání tzv. groomingu či nového sexuálního obsahu. “Dobrovolné plošné skenování navíc zasahuje i nevinné uživatele a v praxi už vedlo k případům, kdy byly lidem zablokovány účty a služby bez možnosti obrany, přestože neporušili zákon. Ochrana dětí nemůže sloužit jako záminka k oslabování práva na soukromí a k legalizaci masového dohledu nad miliony nevinných lidí,“ upozorňuje europoslankyně Gregorová.
Současný režim umožňuje plošné skenování obsahu zpráv i analýzu metadat bez soudního dohledu či cíleného podezření. Režim využívají mimo jiné Microsoft, Google, Instagram nebo LinkedIn. Whatsapp využívá pak pouze analýzu metadat.
Piráti dlouhodobě bojují proti jakýmkoliv snahám prolomit soukromí občanů. Už v minulém volebním období se jim podařilo v europarlamentu vykostit tzv. chat control návrh, který měl tuto výjimku defakto legalizovat. “Do pozice parlamentu se nám podařila prosadit pouze cílená a soudně kontrolovaná opatření. Policisté nemají být zahlcení falešně pozitivními výsledky nefunkčních systémů. Mají mít čas se zaměřit na rozkrývání skutečných sítí predátorů,” uzavírá Gregorová, která je stínovou zpravodajkou návrhu. Ten je současně v trialogu ale nestihne se projednat do dubna, kdy má výjimka skončit.
Mgr. Markéta Gregorová
