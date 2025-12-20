Šebelová (STAN): Bez propojení prevence se zdravotnictvím to fungovat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vzniku Ministerstva pro sport, prevenci a zdraví

Šebelová (STAN): Bez propojení prevence se zdravotnictvím to fungovat nebude
Jakou roli sehraje nové Ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví? Budou mít pravdu ti, co dnes říkají, že je to jen zbytečné „ministerstvo dřepů, rozcviček a kotrmelců“? Já doufám, že ne. Téma prevence a zdravého životního stylu je extrémně důležité. Klíčové ale bude, jak se k tomu postaví pan ministr.

Podle kompetenčního vymezení, jež mu schválila vláda, se má kromě podpory sportu věnovat také koordinaci národní politiky prevence založené na pohybových aktivitách, iniciovat celostátní programy a komunikační kampaně a vyhodnocovat dopady opatření na zdraví populace i ekonomické náklady civilizačních onemocnění.

Stejně tak bude zásadní spolupráce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Bez shody na konkrétních opatřeních a bez propojení prevence se zdravotnictvím to fungovat nebude.

