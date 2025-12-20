Trump? K večírkům u prasáka Epsteina zaznívá jiné prezidentské jméno

20.12.2025 20:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ačkoli je Jeffrey Epstein již šest let po smrti, zemřel za dosud ne zcela vyjasněných okolností v policejní cele, jeho kauza dodnes hýbe Spojenými státy. Sexuální delikvent Epstein totiž ve své době udržoval kontakty s mnoha osobnostmi veřejného života. Mimo jiné i se stávajícím prezidentem USA Donaldem Trumpem. Ale nejen s ním. V hledáčku pozornosti veřejnosti se ocitl také demokratický exprezident Bill Clinton.

Trump? K večírkům u prasáka Epsteina zaznívá jiné prezidentské jméno
Foto: blacklistednews.com
Popisek: Bill Clinton

Když se Donald Trump ucházel o druhý prezidentský mandát, mimo jiné sliboval, že zveřejní materiály ke kauze Jeffreyho Epsteina, amerického mecenáše, ale také sexuálního delikventa. Epstein je šest let po smrti, ale jeho kauza dodnes ovlivňuje Spojené státy. Ukazuje se totiž, že na svých pochybných akcích hostil stávajícího prezidenta Trumpa, ale také bývalého prezidenta Billa Clintona nebo jednoho z nejbohatších mužů na planetě Billa Gatese.

Bill Clinton byl zachycen na fotografiích s Ghislaine Maxwellovou, dlouholetou Epsteinovou spolupachatelkou, která byla v roce 2021 odsouzena za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. V souvislosti s Epsteinovou kauzou je často zmiňován i stávající prezident Donald Trump.

Server Politico připomněl, že Epstein čelil v průběhu dvou desetiletí státním a federálním obviněním v souvislosti se sexuálním zneužíváním a obchodováním s desítkami nezletilých dívek ve věku pouhých 14 let. V roce 2008 se na Floridě přiznal k obviněním, z nichž jedno se týkalo podněcování k prostituci u osoby mladší 18 let.

Angel Ureña, zástupce vedoucího Clintonovy kanceláře, na sociální síti X napsal, že fotografie Billa Clintona, které teď kolují ve veřejném prostoru, jsou dvacet let staré. Zdůraznil přitom, že v případě Epsteinovy kauzy je třeba rozlišit dva typy lidí. První skupina jsou lidé, kteří se s Epsteinem sice viděli, ale ukončili s ním kontakty před tím, než začalo vycházet najevo, co má na svědomí. A pak je tu druhá skupina lidí, kteří se od Epsteina neodstřihli, když začalo vyplouvat na povrch, co je zač. Angel Ureňa zdůraznil, že Clinton jednoznačně patří do první skupiny osob.

 

 

Server britského deníku The Guardian upozornil, že Clinton dlouhodobě tvrdí, že s Epsteinem přerušil styky kolem roku 2005. Epstein navštívil Bílý dům během prvních let Clintonova prezidentství nejméně 17krát, což dokládají záznamy o návštěvách v Bílém domě. Je také známo, že Clinton s Epsteinem cestoval jeho soukromým tryskáčem poté, co v roce 2001 opustil prezidentský úřad. Epsteinovým letadlem letěl prý např. do Asie. V lednu příštího roku by měl Clinton promluvit k Epsteinově kauze před výborem dolní komory Kongresu.

Server Politico upozornil, že předseda výboru James Comer pohrozil zahájením řízení o pohrdání soudem, pokud se někdejší prezidentský pár nedostaví k výpovědi před výborem Kongresu.

Server australské televize ABC napsal, že ke kauze Jeffreyho Epsteina byla zveřejněna celá řada fotografií, ale bez patřičného kontextu, takže není zcela jasné, v jakých konkrétních situacích snímky vznikaly.

