Když se Donald Trump ucházel o druhý prezidentský mandát, mimo jiné sliboval, že zveřejní materiály ke kauze Jeffreyho Epsteina, amerického mecenáše, ale také sexuálního delikventa. Epstein je šest let po smrti, ale jeho kauza dodnes ovlivňuje Spojené státy. Ukazuje se totiž, že na svých pochybných akcích hostil stávajícího prezidenta Trumpa, ale také bývalého prezidenta Billa Clintona nebo jednoho z nejbohatších mužů na planetě Billa Gatese.
Server Politico připomněl, že Epstein čelil v průběhu dvou desetiletí státním a federálním obviněním v souvislosti se sexuálním zneužíváním a obchodováním s desítkami nezletilých dívek ve věku pouhých 14 let. V roce 2008 se na Floridě přiznal k obviněním, z nichž jedno se týkalo podněcování k prostituci u osoby mladší 18 let.
Angel Ureña, zástupce vedoucího Clintonovy kanceláře, na sociální síti X napsal, že fotografie Billa Clintona, které teď kolují ve veřejném prostoru, jsou dvacet let staré. Zdůraznil přitom, že v případě Epsteinovy kauzy je třeba rozlišit dva typy lidí. První skupina jsou lidé, kteří se s Epsteinem sice viděli, ale ukončili s ním kontakty před tím, než začalo vycházet najevo, co má na svědomí. A pak je tu druhá skupina lidí, kteří se od Epsteina neodstřihli, když začalo vyplouvat na povrch, co je zač. Angel Ureňa zdůraznil, že Clinton jednoznačně patří do první skupiny osob.
December 19, 2025
Server Politico upozornil, že předseda výboru James Comer pohrozil zahájením řízení o pohrdání soudem, pokud se někdejší prezidentský pár nedostaví k výpovědi před výborem Kongresu.
Server australské televize ABC napsal, že ke kauze Jeffreyho Epsteina byla zveřejněna celá řada fotografií, ale bez patřičného kontextu, takže není zcela jasné, v jakých konkrétních situacích snímky vznikaly.
