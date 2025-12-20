Jihočeský kraj: Pohodlná cesta na hory a atraktivní slevy na skipasy

20.12.2025 16:13 | Monitoring
autor: Tisková zpráva

Od 20. prosince 2025 do 15. března 2026 vyjedou opět na své trasy čtyři oblíbené skibusové linky.

Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Jihočeský kraj se připravuje na další zimní sezónu plnou zážitků. Od 20. prosince 2025 do 15. března 2026 vyjedou opět na své trasy čtyři oblíbené skibusové linky, které umožňují přepravu zimního vybavení a propojí velká města s nejnavštěvovanějšími zimními lokalitami regionu. Cestování za sněhem tak bude opět pohodlné, bezpečné a bez nutnosti řešit parkování v horských střediscích.

Čtyři linky, čtyři směry za sněhem

Lipenská linka č. 190 propojí České Budějovice a Český Krumlov s Lipnem nad Vltavou. Kromě víkendového provozu bude jezdit také v období jarních prázdnin okresu Č. Budějovice a Č. Krumlov a nabídne tak komfortní spojení v nejvytíženější části sezóny.

Táborsko-šumavská linka č. 280 poveze lyžaře z Tábora, Písku, Strakonic a Vimperka až do zimního centra na Kvildě. I tato linka bude v provozu o víkendech, ideální pro celodenní lyžování nebo běžkování.

Šumavská linka č. 680 zajišťuje dopravu z Českých Budějovic přes Prachatice a Vimperk přímo na Zadov. Skibus bude jezdit každý víkend a nabídne rychlé spojení do jednoho z nejznámějších šumavských areálů.

Novohradská linka – linky 125 + 168 spojí České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady a končí na Hojné Vodě v Novohradských horách. Oblast je vyhledávaná kvůli upraveným běžeckým tratím, a tak je linka ideální pro příznivce běžkování. Provoz bude o víkendech.

Výhodné slevy pro cestující skibusem

Návštěvníci, kteří do středisek dorazí skibusem a předloží u pokladny platný jízdní doklad z linek 190, 280 nebo 680, získají výhodné slevy na jednodenní skipas ve výši 30 % ve Skiareálu Lipno, 20 % ve SKI Areálu Kvilda a 20 % v Lyžařském areálu Zadov (Areál Kobyla, lanová dráha Zadov–Churáňov, vlek Nové Hutě).

„Do běžkařských a lyžařských středisek už nemusíte cestovat autem. Jihočeské skibusy vás zavezou přímo do lyžařských areálů. Pojďte využít svůj volný čas k aktivnímu odpočinku v jedné z krásných zimních lokalit Jihočeského kraje. Předložením jízdenky ze skibusů nebo jednodenní jízdenky JIKORD plus získáte atraktivní slevy na skipasy,“ říká Jiří Kafka, jednatel společnosti JIKORD.

