Okamura vyyzývá: Postavme se klimatickému šílenství, jinak nedopadneme dobře

Tomio Okamura tvrdí, že se v důsledku Green Dealu může Česká republika dostat do situace, kdy nebude mít k dispozici dostatek elektřiny. Problém je podle Okamury způsoben odklonem od uhlí, za které neexistuje nyní adekvátní náhrada. Předseda Sněmovny také konstatoval, že ještě hůře na tom má být Německo a Dánsko. „Do konce dekády v Evropě může dojít k ukončení šesti až osmi gigawattů kapacity hlavně uhelných elektráren,“ doplnil k tématu předseda SPD.
Jedním dechem přislíbil, že nová vláda udělá všechno pro to, aby k výpadkům elektřiny nedošlo.
Zdůraznil také, že bude třeba udržet v chodu alespoň některé uhelné elektrárny, dokud za ně nebude adekvátní náhrada. Hodlá se prý postarat o to, aby se Česko nestalo závislým na dovozech elektřiny.
