Okamura vyyzývá: Postavme se klimatickému šílenství, jinak nedopadneme dobře

20.12.2025 21:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura varoval své spoluobčany, že v důsledku evropského Green Dealu na tom česká energetika nebude vůbec dobře. Okamura dokonce tvrdí, že jen dvě země EU na tom nakonec budou hůř než Česko. „Postavíme se klimatickému šílenství,“ volá Okamura.

Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Tomio Okamura tvrdí, že se v důsledku Green Dealu může Česká republika dostat do situace, kdy nebude mít k dispozici dostatek elektřiny. Problém je podle Okamury způsoben odklonem od uhlí, za které neexistuje nyní adekvátní náhrada. Předseda Sněmovny také konstatoval, že ještě hůře na tom má být Německo a Dánsko. „Do konce dekády v Evropě může dojít k ukončení šesti až osmi gigawattů kapacity hlavně uhelných elektráren,“ doplnil k tématu předseda SPD.

Jedním dechem přislíbil, že nová vláda udělá všechno pro to, aby k výpadkům elektřiny nedošlo.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
„Urychlíme realizaci síťových projektů, které jsou zásadní pro naši přenosovou soustavu, a posílíme též distribuční soustavu. Při investování do přenosových sítí nastavíme spravedlivější systém financování, aby se provozovatelé OZE podíleli adekvátně na jejich rozvoji. Zrychlíme výstavbu nových flexibilních zdrojů – zejména plynových. Zavedeme proto kapacitní mechanismy, urychleně připravíme potřebnou prováděcí legislativu. Stabilní dodávky plynu vyvažují stabilitu sítí a jsou klíčové pro zachování výkonnosti českého průmyslu,“ zdůraznil Okamura.

Zdůraznil také, že bude třeba udržet v chodu alespoň některé uhelné elektrárny, dokud za ně nebude adekvátní náhrada. Hodlá se prý postarat o to, aby se Česko nestalo závislým na dovozech elektřiny.

Článek obsahuje štítky

Česko , Dánsko , energetika , Německo , Okamura , SPD , Green Deal

