Hospodářská komora se s ministryní Mrázovou shodla na principech novely stavebního zákona

20.12.2025 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hospodářská komora ČR se shoduje s novým vedením Ministerstva pro místní rozvoj na většině opatření, která nová vláda navrhuje v rámci novelizace stavebního zákona.

Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Po schůzce s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou to uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Setkání se zástupci Hospodářské komory bylo prvním ze série jednání s profesními komorami a svazy, které nová šéfka resortu svolala, aby podnikatelským organizacím blíže představila chystaní změny stavebního práva.

Podle Hospodářské komory navrhovaná novela reflektuje dlouhodobé podněty podnikatelů, které upozorňují, že stavební řízení v Česku patří k nejpomalejším v Evropě, je nepředvídatelné a brzdí nejen bytovou výstavbu, ale i modernizaci dopravní a veřejné infrastruktury. Zvlášť problematická je dosavadní podoba digitalizace stavebního řízení, která místo zjednodušení přinesla jen zmar pro úřady i stavebníky.

„Shodneme se s paní ministryní na tom, že už skutečně není čas dál ztrácet čas. Česká ekonomika, obce i investoři potřebují funkční, rychlý a předvídatelný povolovací systém. Novela stavebního zákona jde správným směrem, protože reaguje na reálné zkušenosti z praxe a napravuje chyby, které se v posledních letech v systému nashromáždily, včetně nezvládnuté digitalizace,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora podporuje novelu především proto, že posiluje princip jednoho řízení, směřuje ke zkrácení povolovacích lhůt, přináší jasnější odpovědnost úřadů. Vedle toho ale novela musí vytvořit předpoklady pro skutečně funkční digitalizaci, která bude stavebníkům i úředníkům pomáhat, nikoli je zatěžovat. Důležitým prvkem je také důraz na metodické vedení stavebních úřadů a sjednocení rozhodovací praxe napříč republikou.

Prezident Hospodářské komory zároveň přivítal, že ministerstvo otevřelo transparentní dialog o klíčových změnách s podnikatelskými a profesními organizacemi hned na začátku legislativního procesu. Podle něj chce být Hospodářská komora při dalším projednávání novely a navazujících předpisů konstruktivním partnerem, protože bez zásadní nápravy stavebního řízení se nepodaří rozhýbat investice ani řešit problémy s dostupností bydlení.

„Hospodářská komora je připravena aktivně spolupracovat na dalším projednávání novely tak, aby změny vedly k reálnému zjednodušení, deregulaci, zrychlení a vyšší předvídatelnosti povolovacích procesů,“ uzavřel prezident Zajíček.

Článek obsahuje štítky

Hospodářská komora , legislativa , MMR , stavební zákon , TZ

