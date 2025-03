ČEZ: Jubilejní 900tisící návštěvník temelínského infocentra odstavil jaderný reaktor

Milé překvapení včera čekalo v Jaderné elektrárně Temelín na 30 studentů třetího ročníku Gymnázia Česká z Českých Budějovic. Krátce po příjezdu se totiž dozvěděli, že je mezi nimi jubilejní 900tisící návštěvník temelínského infocentra. Stal se jím Daniel Slavíček osmnáctiletý student z Hluboké nad Vltavou.

„Bylo to pro mě velké překvapení. Jsem rád, že jsem se mohl podívat přímo do tréninkového centra operátorů, protože o Temelín i jadernou energetiku se zajímám. Zaujalo mě velké množství ovladačů, které tady je. Vlastní odstavení složité nebylo, bylo to jen zmáčknutí tlačítka, ale složitá určitě bude ta část za tím,“ podělil se o bezprostřední pocity osmnáctiletý student, který si vedle netradičního zážitku z Temelína odnesl i maketu jaderného paliva a originální temelínský med.

Symbolicky jubilejní návštěvník vzešel ze skupiny studentů. Ti totiž mimo letní prázdniny jezdí do jihočeské jaderné elektrárny nejčastěji. „Danielovi moc gratuluji. Současně je to ocenění i pro nás. Potvrzuje se, že o jadernou energetiku i naše infocentra je stále velký zájem. A ti, co to s energetikou myslí vážně, mají navíc velkou šanci najít v jaderném oboru zajímavé uplatnění nyní i v budoucnu,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.

Z tréninkového centra se studenti přesunuli do Infocentra. Zde na ně čekala speciální virtuální prohlídka – ReakTour. Prostřednictvím speciálních brýlí se podívali přímo na reaktorový sál, navštívili velín, nahlédli do chladicí věže nebo do skladu čerstvého i použitého paliva. Přitom reálně se do těchto míst nedostane ani řada zdejších zaměstnanců.

„Vejít do těchto míst znamená mít bezpečnostní prověrku od NBÚ a splnit řadu další povinností. Na druhou stranu chceme tato místa přiblížit lidem více než z běžných fotografií,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Temelínské Infocentrum je v provozu od roku 1991, v zámečku Vysoký Hrádek sídlí od roku 1997. Svojí roční návštěvností přes čtyřicet tisíc se řadí mezi nejnavštěvovanější památky v jižních Čechách. Vedle expozice zaměřené na jadernou energetiku si návštěvníci v okolním zámeckém parku mohou projít ptačí stezku nebo nahlédnout do včelích úlů. Zdejší park je vyhledáváním místem pro konání svatebních obřadů. Od roku 2006 už zde starosta z nedaleké stejnojmenné obce oddal 142 párů.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.