„Budeme vás trestat.“ Polský prezident vymetá banderovce

14.08.2025 9:17 | Zprávy

Polský prezident Karol Nawrocki se ostře vyjádřil proti používání symbolů spojených s ukrajinským nacionalistickým vůdcem Stepanem Banderou na území Polska. Reakce přišla po incidentu na koncertě běloruského zpěváka ve Varšavě, kde někteří Ukrajinci spojili vlajky OUN-UPA s nacistickou symbolikou.

Foto: YouTube/France24
Popisek: Karol Nawrocki je novým polským prezidentem
Nawrocki označil tyto symboly za nepřípustné a vyzval k přísným opatřením, včetně legislativních změn, které by jejich použití zakázaly a trestaly. „Banderovská symbolika je v Polsku nepřípustná. Byli to vrazi a zvrhlíci, kteří nesou odpovědnost za smrt přibližně 120 tisíc našich spoluobčanů, našich předků,“ prohlásil Nawrocki v rozhovoru pro televizi Polsat News. „Na takové projevy Ukrajinců budeme reagovat rozhodně. Postaráme se o zákon, aby to bylo oficiálně zakázáno a trestáno,“ dodal prezident s odkazem na potřebu právní úpravy, která by jednoznačně zakázala glorifikaci ukrajinského nacionalistického hnutí na polském území.
 
Prezidentova slova odkazují na historické události, zejména na Volyňský masakr během druhé světové války, kdy jednotky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) pod vedením Stepana Bandery páchaly zvěrstva na polském civilním obyvatelstvu. Nawrocki, který je historikem a bývalým ředitelem Ústavu národní paměti (IPN), zdůraznil, že na Ukrajině nejsou tyto symboly prezentovány v souladu s historickými fakty. „Máme povědomí o tom, že na Ukrajině nejsou banderovské symboly, ani v rámci všeobecného vzdělávání, popisovány způsobem, který odpovídá historickým výzkumům,“ uvedl v rozhovoru.
 
Bývalý polský premiér Leszek Miller, známý svými levicovými postoji, překvapivě prezidenta podpořil. „Nawrocki je zřejmě prvním vysokým státním úředníkem v Polsku, který jasně řekl, že banderovské symboly ve veřejném prostoru jsou nepřípustné. Vítám jeho slova s uznáním,“ napsal Miller na sociální síti X. Tato podpora ze strany někdejšího předsedy vlády ukazuje, jak citlivé je téma banderovských symbolů v polské společnosti, která si stále připomíná bolestné historické události.

 
Nawrockého postoj není překvapivý vzhledem k jeho politickému a historickému profilu. Jako kandidát podporovaný konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) se během kampaně profiloval jako obhájce polského vlastenectví a křesťanských hodnot. „Polsko podporuje Ukrajinu v boji proti ruské agresi, ale to neznamená, že budeme tolerovat oslavu těch, kdo vraždili naše občany,“ zdůraznil Nawrocki, čímž dal jasně najevo, že jeho postoj k ukrajinskému nacionalismu zůstane nekompromisní.

 

autor: Michal Poláček

