Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň

Poté co se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodl omezit počet lékařských pohotovostí, teď navíc přichází s nápadem zkrátit jejich provoz na tři hodiny denně. Je prostě vidět, že ministři žijí ve zlaté kleci a nikdy se nebyli podívat, jak to funguje v běžném provozu.
Já proto rovnou říkám, že jsem proti tomuto jeho dalšímu šílenému nápadu. Za Plzeňský kraj to tak nenecháme a vše bude fungovat, jak má. Mně totiž na lidech záleží.
autor: PV