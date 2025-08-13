Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň

14.08.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zkrátit provoz lékařských pohotovostí

Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň
Foto: archiv K. Farhana
Popisek: Poslanec a člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR, lékař Kamal Farhan

Poté co se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodl omezit počet lékařských pohotovostí, teď navíc přichází s nápadem zkrátit jejich provoz na tři hodiny denně. Je prostě vidět, že ministři žijí ve zlaté kleci a nikdy se nebyli podívat, jak to funguje v běžném provozu.

Já proto rovnou říkám, že jsem proti tomuto jeho dalšímu šílenému nápadu. Za Plzeňský kraj to tak nenecháme a vše bude fungovat, jak má. Mně totiž na lidech záleží.

MUDr. Kamal Farhan

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Farhan (ANO): Hlavně že mají spoustu řečí o bezpečnosti
Farhan (ANO): Je to v souladu s legislativou jako ty bitcoiny
Farhan (ANO): Za nás byly rezervy podstatně vyšší
Farhan (ANO): Poslední dva roky tato vláda hnala pojišťovny do deficitu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

zdravotnictví , ANO , Farhan , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je zkrácení provozu lékařských pohotovostí dobrý nápad?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ženíšek: Posuzování etiky jsem u umělé inteligence vynechal

Zajímá mě proč jste ji vynechal? Etika je přeci také důležitá. A druhá věc, jak je opatřeno, že o nás umělá inteligence nebude shromažďovat i osobní data, které pak může někdo zneužít? Děkuji za odpověď. Klára

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň

10:21 Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zkrátit provoz lékařských pohotovostí