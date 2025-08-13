Rajchl (PRO): Nevyžádaná právní rada pro Margitu Balaštíkovou

Posílám malou nevyžádanou právní radu pro Margitu Balaštíkovou, jak se vypořádat s jejím současným problémem:
1) sdělte novinářům, že zveřejníte časovou osu průběhu Vašeho manželství, kterou budete postupně aktualizovat
2) dodejte, že hledáte externího auditora, jenž vypracuje forenzní audit Vašich telefonních hovorů
3) najměte si koordinátora s tím, že výsledkem jeho práce bude závěrečná zpráva, kterou vypracuje do dvou měsíců; po měsíci může odstoupit a říct, že zpráva nebude, pak oznamte, že bude, a on nakonec řekne, že ji stejně nenapíše, a Vy to uzavřete s tím, že jste zjistila, že zpráva je zbytečná
4) následně zveřejněte, že jste mu za jeho služby zaplatila 160 000 Kč
5) udělejte tiskovku, kde médiím sdělíte, že žádné otazníky už nejsou, nicméně že zůstává řada otazníků, které je třeba zodpovědět
6) sdělte, že jste vše předala policii, která věc vyšetřuje, a proto je nezbytné vyčkat na její závěry
7) vyfoťte několik selfíček ve cvičebním úboru s tím, že jste se po náročném dni vyrazila protáhnout a že všem škarohlídům, kteří zneužívají Vaši současnou situaci k nechutnému politickému boji, nebudete ustupovat
odjeďte na dovolenou
V České republice se tenhle postup už osvědčil a je aktuálně betonově prověřený jako zcela efektivní pro zakrytí jakéhokoliv politického skandálu. Když to funguje u bitcoinové zlodějny za miliardy, tak to musí fungovat i u nějakého menšího zakleknutí, ne?
Když Vás následně bude okolí vyzývat k odchodu z politiky kvůli této kauze, tak jim jen suše sdělte, že odejdete minutu poté, kdy rezignuje Zbyněk Stanjura a Eva Decroix.
V tu chvíli už nemůžou říct ani popel.
Není zač.
JUDr. Jindřich Rajchl
