ČEZ: Koncepční projekt obou bloků nových Dukovan je dokončen

Jde o významný milník v harmonogramu přípravy na výstavbu: jedná se o první stupeň projektové dokumentace nové elektrárny. Koncepční projekt definuje specifické požadavky na elektrárnu a její jednotlivé systémy a stanovuje, jakým způsobem jsou tyto požadavky promítnuty do standardního řešení bloků APR1000. Je základem pro tvorbu navazujících stupňů projektové dokumentace. Čeští odborníci nyní budou koncepční projekt důkladně posuzovat a připomínkovat. Po jeho schválení začne KHNP pracovat na úvodním projektu (Basic design), který podrobněji technicky rozpracovává technická řešení jednotlivých systémů. Hotový bude podle harmonogramu příští rok.
Příprava výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany splnila důležitý milník: investor projektu, společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), obdržela od hlavního dodavatele KHNP dokumentaci koncepčního projektu (tzv. Conceptual design) obou budoucích bloků. Jedná se o první stupeň projektové dokumentace, který popisuje celkové řešení elektrárny včetně všech úprav oproti standardnímu projektovému řešení APR1000, vzešlých z nutnosti zohlednit legislativní prostředí České republiky, specifické podmínky na lokalitě a požadavky investora definované ve smlouvě. KHNP do koncepčního projektu zapracovala několik desítek tisíc požadavků.
Dokumentace koncepčního projektu obsahuje desítky tisíc stran, zahrnující textové části, výkresy a schémata pro elektrárnu jako celek a její jednotlivé systémy (např. systémy primárního okruhu včetně bezpečnostních systémů, systémy sekundárního okruhu, systémy chlazení apod.).
„Posouzení koncepčního projektu se jen v EDU II věnuje přibližně 60 lidí, další desítky lidí jej posuzují v rámci společnosti Energoprojekt Praha, která nám poskytuje inženýrsko-technickou podporu. Na straně našich korejských partnerů připravovaly koncepční projekt nižší stovky osob. Tento důležitý dokument, od kterého se budou odvíjet další stupně projektové dokumentace, jsme obdrželi v termínu dle smluvního harmonogramu. Nyní jej budeme několik týdnů podrobně pročítat, připomínkovat a projednávat s jeho autory,“ uvedl ředitel technického útvaru Elektrárna Dukovany II Viktor Černý.
Koncepční projekt je prvním z plánovaných stupňů projektové dokumentace, jemuž předcházelo předávání částí zdrojových dokumentů pro zpracování žádosti o povolení k výstavbě, které byly předány ze strany KHNP dokonce dříve než bylo původně plánované. Jeho schválení ze strany EDU II je podmínkou pro pokračování další fáze projekčních prací, která bude završena v příštím roce schválením úvodního projektu (tzv. Basic design), který rozpracovává technická řešení do většího technického detailu a je zásadním zdrojem informací pro licenční a povolovací procesy. Ten podle harmonogramu bude hotový příští rok.
Elektrárna Dukovany II
V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.
