Zlínský kraj: Rozsáhlá rekonstrukce posunula zámek Vsetín do 21. století

Muzeum zahájilo III. etapu obnovy zámku v roce 2023 a vzhledem k finanční náročnosti ji rozdělilo do 4 dílčích projektů. Tím nejdůležitějším byla obnova fasády zámku a vybudování nového výtahu do návštěvnických prostor v 1. patře. Následovala rekonstrukce zámeckého parku, včetně sítě cest a chodníků. Třetí projekt se týkal stavebních úprav zámecké terasy a poslední spočíval v revitalizaci parkové zeleně i nové výsadby stromů, keřů a květin. „Celkové náklady na všechny čtyři projekty činily 40 milionů korun. Z toho polovinu financoval náš zřizovatel Zlínský kraj a zbývajících 20 milionů jsme získali prostřednictvím dotací,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek. „A je to opravdu vidět. Zámek dostal nový šmrnc. Ten prostor před ním, ta krásná zahrada, která získala novou tvář, včetně chodníků z žulových kostek,“ dodal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, jenž zmínil i dobrou spolupráci s městem Vsetín, které na úpravy parku navázalo rekonstrukcí chodníků kolem zámku a financovalo výměnu veřejného osvětlení v zámeckém parku.
„Zlínský kraj dlouhodobě pečuje o své kulturní dědictví a rekonstrukce vsetínského zámku patří mezi naše významné investice posledních let. Chtěli jsme nejen opravit historickou budovu, ale především zajistit, aby mohla i v dalších desetiletích sloužit veřejnosti. Jsem rád, že se podařilo vrátit této památce její krásu a zároveň ji připravit na potřeby 21. století,“ doplnil hejtman Holiš.
Rozsáhlá rekonstrukce památky ze 17. století, která je jednou z pětice poboček Muzea regionu Valašsko, odstartovala už v roce 2014. První dvě etapy přišly na bezmála 50 milionů korun. Mezi nejzásadnější body patřily nové depozitáře a stálá expozice, rekonstrukce elektroinstalace, repase historických oken, opětovné vybudování zámecké zdi či instalace unikátního protipožárního systému ve věži.
Zámek Vsetín je otevřen každý den kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. K jeho hlavním lákadlům patří stálá expozice o Valašsku, vyhlídka z 60 metrů vysoké věže či Templářský sklípek s rytířskou hernou. Oblíbené jsou rovněž zdejší krátkodobé výstavy a akce pro veřejnost zaměřené na historii i současnost regionu. Další podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu Muzea regionu Valašsko.
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