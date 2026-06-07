Zlínský kraj: Rozsáhlá rekonstrukce posunula zámek Vsetín do 21. století

08.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Téměř 40 milionů korun si vyžádala čtveřice projektů v rámci III. etapy obnovy zámku Vsetín. Její slavnostní ukončení se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června za účasti hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a dalších významných hostů.

Zlínský kraj: Rozsáhlá rekonstrukce posunula zámek Vsetín do 21. století
Foto: kr-zlinsky.cz
Popisek: Zlínský kraj - logo

Muzeum zahájilo III. etapu obnovy zámku v roce 2023 a vzhledem k finanční náročnosti ji rozdělilo do 4 dílčích projektů. Tím nejdůležitějším byla obnova fasády zámku a vybudování nového výtahu do návštěvnických prostor v 1. patře. Následovala rekonstrukce zámeckého parku, včetně sítě cest a chodníků. Třetí projekt se týkal stavebních úprav zámecké terasy a poslední spočíval v revitalizaci parkové zeleně i nové výsadby stromů, keřů a květin. „Celkové náklady na všechny čtyři projekty činily 40 milionů korun. Z toho polovinu financoval náš zřizovatel Zlínský kraj a zbývajících 20 milionů jsme získali prostřednictvím dotací,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek. „A je to opravdu vidět. Zámek dostal nový šmrnc. Ten prostor před ním, ta krásná zahrada, která získala novou tvář, včetně chodníků z žulových kostek,“ dodal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, jenž zmínil i dobrou spolupráci s městem Vsetín, které na úpravy parku navázalo rekonstrukcí chodníků kolem zámku a financovalo výměnu veřejného osvětlení v zámeckém parku.

„Zlínský kraj dlouhodobě pečuje o své kulturní dědictví a rekonstrukce vsetínského zámku patří mezi naše významné investice posledních let. Chtěli jsme nejen opravit historickou budovu, ale především zajistit, aby mohla i v dalších desetiletích sloužit veřejnosti. Jsem rád, že se podařilo vrátit této památce její krásu a zároveň ji připravit na potřeby 21. století,“ doplnil hejtman Holiš.

Rozsáhlá rekonstrukce památky ze 17. století, která je jednou z pětice poboček Muzea regionu Valašsko, odstartovala už v roce 2014. První dvě etapy přišly na bezmála 50 milionů korun. Mezi nejzásadnější body patřily nové depozitáře a stálá expozice, rekonstrukce elektroinstalace, repase historických oken, opětovné vybudování zámecké zdi či instalace unikátního protipožárního systému ve věži.

Zámek Vsetín je otevřen každý den kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. K jeho hlavním lákadlům patří stálá expozice o Valašsku, vyhlídka z 60 metrů vysoké věže či Templářský sklípek s rytířskou hernou. Oblíbené jsou rovněž zdejší krátkodobé výstavy a akce pro veřejnost zaměřené na historii i současnost regionu. Další podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu Muzea regionu Valašsko.

Psali jsme:

„To by se vám hodilo.“ Okamura se v ČT pustil do moderátora
Pavel Foltán: Posselt v Brně oživil národní obrození ČR
Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách
VIDEO z okamžiku střelby. Festival v Toledu skončil hrůzou

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Zlínský , Vsetín

Astronomicky drahé bydlení

Podle vás za něj může tato vláda, která ještě není u moci ani rok? Co jste udělali vy, aby bylo levnější? Máte dojem, že za vás šly ceny bydlení snad dolů nebo že by byla situace jiná? Co se týká tohoto problému, nemáte si co vyčítat, můžete za něj všichni, protože jste to nechali dojít tak daleko. ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

23. týden na Energetické burze ČMKB

11:13 23. týden na Energetické burze ČMKB

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 23. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 139 t…