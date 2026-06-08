„Snad to některým otevře oči.“ Zlá slova o Petru Pavlovi

V 90. letech běžel na televizních obrazovkách pořad Gumáci, který si tropil žerty z tehdejších politiků. Z tehdejšího prezidenta Václava Havla, premiérů Václava Klause a Miloše Zemana a z mnoha dalších. Komentátor Petr Holec teď na serveru Gazetisto napsal, že mu takového gumáka připomíná i prezident Petr Pavel. A vysvětloval, čím.
V prvé řadě tím, jak vystupuje proti koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů, která hájí národní zájmy České republiky. Holec to vidí tak, že vláda hájí českou korunu, Pavel hájí euro, vláda hájí suverenitu Česka, Pavel hájí zrušení našeho práva veta v EU a vláda hájí rozvíjení obrany v rámci svých finančních možností, zatímco Petr Pavel chce jet na summit NATO do Ankary, aby tam mohl koalici pomlouvat, že neplní své závazky v NATO.
Holec v této souvislosti naznačil, že Petr Pavel vyrazil v pondělí 8. června na vládu proto, aby vládu požádal o podání žaloby na svou osobu k Ústavnímu soudu.
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Jedno z českých přísloví také říká, že všechno špatné je pro něco dobré, a Holec jednu dobrou věc v chování prezidenta Pavla vidí.
„Ale všechno špatné je pro něco dobré. Blíží se prezidentská volba, již chce Pavel znovu vyhrát. Snad to otevře oči aspoň některým z jeho voličů,“ poznamenal Holec.
Pravdou je, že prezident Pavel z pondělního jednání vlády po 15 minutách odešel. Kabinet rozhodl, že povede delegaci na jednání OSN, ale rozhodnutí o jeho případné účasti na summitu NATO zatím nepadlo.
„Já jsem dnes přišel, abychom si vyjasnili některé základní věci. Zaprvé to, že se prezident nesnaží vměstnat někam, kam nepatří. Výkonná moc je sdílená mezi prezidentem a vládou,“ zdůraznil Pavel po odchodu z jednání vlády do kamer České televize. Znovu zopakoval, že bude ctít stanovisko vlády, ale nevidí důvod, proč by neměl reprezentovat Českou republiku v zahraničí. „Vláda skutečně i podle ústavních právníků nemá pravomoc rozhodovat o tom, zda prezident má nebo nemá zastupovat zemi navenek,“ zdůraznil v této souvislosti Pavel.
Poté zopakoval, že ohledně summitu NATO je otevřen kompromisu a je připraven se summitu zúčastnit spolu s premiérem, přičemž on by sehrál roli v neformální části summitu, zatímco premiér by zastupoval vládu na formálním jednání. Na svůj návrh však dosud nedostal odpověď. „Proto jsem dnes požádal vládu, aby se k tomuto návrhu nějak postavila,“ uvedl prezident.
Celé vyjádření prezidenta Petra Pavla po účasti na jednání vlády: pic.twitter.com/W2muq8KYsK— ČT24 (@CT24zive) June 8, 2026
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