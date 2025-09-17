ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen

Na 11 tisíc mladších i starších zájemců o energetiku si pak za správné vyřešení kvízu odneslo originální dárek, společenskou karetní hru kvarteto s motivy z oblasti energetiky. Infocentra Skupiny ČEZ přibližují zábavnou formou svět energie prostřednictvím interaktivních modelů, které vysvětlí principy výroby a distribuce energie. Ve většině infocenter je také možné navštívit samotný provoz elektrárny, odborní průvodci mají připravené zajímavosti a perličky z oblasti energetiky, k vyzkoušení je také virtuální realita a fyzikální pokusy a samozřejmě různé soutěže.
„Elektrárny jsou oblíbeným turistickým cílem a právě v letních měsících je návštěvnost našich infocenter tradičně velmi vysoká. Proto jsme i letos připravili pro návštěvníky zajímavou odměnu v podobě energetického kvarteta. Je to dárek, který nejen potěší, ale také zábavnou formou přibližuje fascinující svět energetiky,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Každý návštěvník, který správně vyplnil soutěžní kvíz, si nakonec odnesl nejen plno nových vědomostí, ale hlavně speciální kvarteto ozdobené pestrobarevnými energetickými obrázky. Soutěž byla určena hlavně dětem do 18 let, ale přilákala i řadu dospělých.
Většinu elektráren je možné navštívit po celý rok. V Jihočeském kraji mohou zájemci zavítat do infocentra Jaderné elektrárny Temelín, v Plzeňském kraji pak do malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila. Na hranici Jihočeského a Středočeského kraje je jedno ze dvou infocenter elektráren Vltavské kaskády Orlík. Blíže Praze je ve středních Čechách i druhé infocentrum na Vltavě, a to v elektrárně ve Štěchovicích, která nabízí unikátní kombinaci tří technologií moderní energetiky.
V Ústeckém kraji čeká na zvídavé děti i dospělé infocentrum v Elektrárně Ledvice s nejvyšší rozhlednou v ČR, v Královehradeckém kraji lze navštívit malou vodní elektrárnu Hučák přímo v centru Hradce Králové. Olomoucký kraj nabízí exkurzi v unikátní přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně přímo v srdci Jeseníků. Hned dvě neopakovatelná místa k návštěvě nabízí Vysočina. Vedle Jaderné elektrárny Dukovany lze navštívit přečerpávací elektrárnu Dalešice, která se pyšní nejvyšší funkční sypanou hrází v Evropě, která měří 100 metrů.
Více informací o infocentrech a chystaných akcích najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva