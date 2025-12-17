Finanční správa: Daňové echo IV umožní opravu chyb při zdanění hazardních výher

Finanční správa ČR spustila v pořadí již čtvrtou etapu projektu Daňové echo, moderního nástroje správy daní. Prostřednictvím Daňového echa finanční správa neformálně upozorní daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech. Umožní jim tak napravit případná pochybení a vyhnout se dodatečným pokutám či kontrolám. Tentokrát budou osloveni poplatníci, kteří podle dostupných údajů v roce 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry z hazardních her převyšující zákonný limit pro osvobození. Ten byl v dané době jeden milion korun.
Daňové echo IV navazuje na předchozí úspěšné fáze projektu. Smyslem je upozornit poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech ještě před zahájením případné daňové kontroly a před doměřením daně finančním úřadem.
„Dlouhodobě prosazujeme postupy, které občanům usnadňují plnění jejich daňových povinností. Daňové echo je moderní nástroj správy daní, kdy cílem není represe, ale pomoc poplatníkům opravit chyby, aby se vyhnuli sankcím a zbytečným nákladům,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Čtvrtá etapa projektu se vůbec poprvé zaměřuje na hazardní hry. Osobní dopis s upozorněním obdrží celkem 93 poplatníků, u nichž dostupné údaje nasvědčují tomu, že v roce 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry z hazardních her přesahující jeden milion korun – částku, která překročila hranici zákonného limitu pro osvobození od daně z příjmů.
Co je čistá výhra a kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Za čistou výhru se podle zákona o daních z příjmů považuje rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady v daném roce. Pokud tato čistá výhra přesáhne částku, která je ze zákona osvobozena od daně, vzniká povinnost podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit.
Hranice pro osvobození se posuzuje za každý druh hazardní hry samostatně. Čisté výhry a ztráty se tedy v případě, že hráč využil pro hraní stejného druhu hry vícero provozovatelů, sčítají. Pokud naopak hrál během roku více druhů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů her se nesčítají ani nekompenzují. Součástí Daňového echa tentokrát byly i návodné příklady, jak výši čisté výhry stanovit.
Dosavadní výsledky Daňového echa:
- Daňové echo I (chyby u penzijního spoření za rok 2022): 575 oslovených poplatníků, 357 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 62 %), dobrovolně přiznáno 3,5 mil. Kč.
- Daňové echo II (nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku): 3432 oslovených poplatníků, 2580 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 74 %), dobrovolně přiznáno 48,8 mil. Kč.
- Daňové echo III se zaměřilo na chyby v penzijním spoření za zdaňovací období 2023 a 2024. Vyhodnocení proběhne v průběhu roku 2026.
Celkem první dvě etapy oslovily více než 4 000 poplatníků a do státní pokladny přispěly 52,3 mil. korun. Díky Daňovému echu tak byly státu uhrazeny desítky milionů korun bez nutnosti daňových kontrol.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva