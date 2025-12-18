Naštvalo to všechny. Nové rozhodnutí o spalovacích motorech

Zákaz spalovacích motorů, považovaný za jeden z nejviditelnějších pilířů klimatické politiky EU a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se během několika týdnů zhroutil. Evropská komise začátkem týdne ustoupila poté, co němečtí lídři v krátkém čase přešli od avizovaného zdržení při hlasování k aktivnímu odporu vůči celkovému zákazu spalovacích motorů. Spojencem Německa se kromě konzervaticů překvapivě stala Evropská lidová strana (EPP) – politická rodina Ursuly von der Leyenové i německého kancléře Friedricha Merze.
Podle nového návrhu má být zákaz nahrazen cílem snížit emise u všech automobilů prodávaných po roce 2035 o 90 procent. To znamená, že v nabídce mohou nadále zůstat auta s čistě spalovacím motorem či plug-in hybridy, pokud budou kompenzovány ekologickou ocelí vyrobenou v EU či alternativními nefosilními palivy.
Zapojení Německa je přitom podle listu Politico považováno za klíčový moment. „Před šesti měsíci bylo nemyslitelné, že by komise provedla tuto změnu kurzu,“ uvedl jeden z diplomatů EU. „Ideologie čistě elektrických vozidel končí,“ dodal.
Šéf EPP Manfred Weber označil změny za úspěch a „masivní snížení“ původního cíle. „Boj proti změně klimatu můžeme vyhrát pouze tehdy, pokud jej spojíme s ekonomicky rozumným přístupem. Spalovací motory budou v Evropské unii povoleny k prodeji i po roce 2035,“ řekl Weber.
Evropská komise zároveň představila širší balík opatření na podporu automobilového průmyslu, zahrnující cíle pro firemní vozové parky, podporu výroby baterií či kroky ke snížení administrativy. Komise argumentuje, že je nutné pomoci evropským automobilkám obstát v obchodní válce vyvolané americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ve stále tvrdší konkurenci čínských výrobců elektromobilů i ve stagnujícím evropském trhu.
Německý kancléř Merz kompromis hájí jako realistický krok, který zohledňuje průmyslové i klimatické priority: Revidovaný návrh je podle něj „jasný signál“, že je potřeba „lépe sladit klimatické cíle, realitu trhu, podniky a pracovní místa“.
Levice hovoří o selhání, pravice o diktátu
Přestože se komise snaží prezentovat návrh jako rovnováhu mezi ambicemi a realitou, kompromis zanechává nespokojené všechny politické směry. Zákon tak podle kritiků paradoxně nenaplňuje ani klimatické cíle, ani očekávání průmyslu.
Levice tvrdí, že ustoupení tlaku Německa poškodí klima a nepomůže evropským automobilkám uspět v globální konkurenci. „Skutečným problémem, kterému čelí evropský automobilový průmysl, není zákon, který vstoupí v platnost za 10 let. Je to propad prodeje evropských automobilů v Číně a neustálý globální pokles trhů se spalovacími motory,“ řekl německý europoslanec za Zelené Michael Bloss. „Pokračovat v sázce na spalovací motory není průmyslová strategie – je to její selhání.“
Naopak konzervativní pravice považuje nová opatření za příliš omezující. Podle německého europoslance AfD Volkera Schnurrbusche je problémem, že komise stále spotřebitelům „diktuje“, jaký druh dopravy mají používat. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) pak mluví o promarněné příležitosti a nedostatku odvahy učinit automobilový trh konkurenceschopnějším.
Ani průmyslové lobby nejsou spokojeny. Evropská asociace výrobců automobilů ACEA varovala, že ekologizace firemních vozových parků by mohla narušit tržní a pobídkový přístup. Některé hlasy z odvětví však připouštějí, že tato opatření mohou fungovat jako náhradní páka pro urychlení přechodu k nízkým emisím.
Komisař pro klima Wopke Hoekstra potvrdil, že firemní vozové parky mají hrát roli motoru změny. „Firemní vozové parky budou řídit přechod k čisté energii a pomohou automobilkám splnit jejich cíle,“ uvedl v projevu před parlamentem.
Další jednání budou tvrdá
Návrh nyní čekají debaty mezi členskými státy a Evropským parlamentem. Očekává se složité vyjednávání v Radě EU, kde budou rozhodovat nejen velké automobilové země, ale i státy bez autoprůmyslu. Kyperská diplomacie – paradoxně země bez vlastní automobilky – má sehrát roli rozhodčího.
Francie již oznámila, že povolení prodeje spalovacích motorů po roce 2035 považuje za nepřijatelné, i kdyby získala preferenční evropské podmínky. „Jednání teprve začínají,“ uvedl francouzský představitel.
Jediné, co si dnes mohou aktéři být jistí, je pokračování sporu. Změkčení klimatického pilíře EU nikomu nepřineslo uspokojení. Kompromis kolem spalovacích motorů tak nakonec působí jako paradox: Proběhl, ale nikdo jej neoslavuje. Pro průmysl jde o příliš málo volnosti, pro část politiky o příliš velký ústupek od klimatických závazků.
autor: Jakub Makarovič
