18.12.2025 9:46 | Zprávy

Belgie požaduje od členských států Evropské unie fakticky neomezené finanční záruky v případě využití zmrazení ruských aktiv. Obává se napadení plánu Evropské unie ze strany Ruska u mezinárodních soudů a možných dlouhodobých sporů s vysokými náklady. Evropská unie mezitím dále trvá na snaze o rychlém rozhodnutí způsobu financování Ukrajiny na roky 2026–2027.

EU může pomoc Ukrajině schválit i „násilím“
Foto: Screen Youtube
Popisek: Ursula von der Leyenová bude předsedkyní eurokomise dalších pět let

Evropská unie dnes rozhoduje o způsobu financování Ukrajiny v následujících letech 2026 a 2027, aby mohla pokračovat v obraně proti Rusku. Diskutují se různé možnosti, a to společná půjčka Evropské unie krytá rozpočtem EU či přímé financování ze strany jednotlivých členských států a využití zmrazených ruských aktiv v hodnotě zhruba 210 miliard eur. Z toho poslední varianta je podle agentury Reuters považována za nejpravděpodobnější.

Většina financí, přibližně 185 miliard eur z 210 miliard eu, je drženo v belgické finanční clearingové instituci Euroclear.

Plán na využití ruských aktiv Belgie odmítá kvůli právním a finančním rizikům. Požaduje sdílení rizik mezi členskými státy, jasné právní záruky proti případné povinnosti splácet prostředky v nejhorším scénáři a zapojení dalších zemí EU, které rovněž drží zmrazená ruská státní aktiva.

Proti návrhu se na posledním summitu EU v říjnu vymezoval belgický premiér Bart De Wever, který prohlásil, že pokud nebudou splněny určité podmínky, přijme „všechna nezbytná politická a právní opatření na národní i evropské úrovni“, aby se plánu Evropské unie postavil, cituje deník The Brussels Times.

Belgii podporuje Itálie, Bulharsko a Malta.

Formálně může Evropská unie schválit využití ruských aktiv kvalifikovanou většinou a nebyl by tak nutný souhlas všech členských států. Podle deníku The Brussels Times by však bylo překvapivé, kdyby byl plán schválen bez souhlasu Belgie, vzhledem k tomu, že Belgie je de facto „hlavním městem EU“ a znepřátelit si její vládu by bylo ve fotbalovém slangu jako „dát si vlastňáka“.

Belgický premiér De Wever se navíc zdá být pevný ve svém postoji. Podle serveru EURACTIV, který hovořil s několika osobami obeznámenými s úterními jednáními evropských velvyslanců, kteří jednali o zárukách požadovaných Belgií, nebyly zaznamenány ze strany De Weverových diplomatů žádné známky posunu z jeho pozice.

Přesto vedení Evropské unie trvá na tom, že rozhodnutí o způsobu financování musí padnout už teď.

Neomezené finanční záruky pro Belgii

„Jedna věc je zcela jasná. Musíme se rozhodnout, že Ukrajině poskytneme finanční podporu na další dva roky v rámci Evropské rady,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu v Evropském parlamentu ve Štrasburku, cituje server POLITICO.

Leyenová ve svém projevu uvedla, že většina finančních prostředků, které Ukrajina potřebuje k pokračování ve financování válečného úsilí, musí pocházet právě z Evropy. Dodala, že dle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bude Ukrajina v nadcházejících dvou letech potřebovat přibližně 137 miliard eur. Z toho Evropa by dle slov Leyenové měla pokrýt dvě třetiny – 90 miliard eur, zhruba 2,18 bilionu korun.

Aby tak mohla Evropská unie využít ruská aktiva, musí nejprve přesvědčit Belgii, že ji nenechá nést případné náklady samotnou, pokud by Rusko plán úspěšně napadlo u mezinárodních soudů. De Wever nicméně upozornil, že pokud by Rusko u mezinárodních soudů uspělo, mohlo by přiznané odškodné výrazně převýšit objem ruských aktiv držených Belgií. Z tohoto důvodu podle něj Belgie potřebuje od ostatních členských států fakticky „neomezené“ finanční záruky, píše server EUObserver.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

